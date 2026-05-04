José Mourinho avec Vinicius Jr : Ça sent «le chaos» au Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, Alvaro Arbeloa pourrait bien ne plus être l'entraîneur du Real Madrid. Qui viendra alors le remplacer ? Dernièrement, on a beaucoup parlé d'un possible retour de José Mourinho, actuellement sur le banc de Benfica. Le Special One pourrait donc retrouver le vestiaire merengue, mais voilà que ça pourrait faire quelques étincelles avec Vinicius Jr. Explications.

Venu remplacer Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, Alvaro Arbeloa ne devrait pas rester en poste la saison prochaine. De plus en plus, il est question de l'arrivée d'un nouvel entraîneur chez les Merengue. Reste encore à trouver l'heureux élu. Didier Deschamps, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino et même José Mourinho ont été annoncés pour venir prendre place sur le banc du Real Madrid. Le Special One pourrait ainsi faire son grand retour au sein de la Casa Blanca. Mais est-ce pour autant une bonne idée ?

Une relation conflictuelle à venir avec Vinicius Jr ? D'ici peu, José Mourinho pourrait donc retrouver le vestiaire du Real Madrid et diriger notamment un certain Vinicius Jr. Mais voilà qu'entre les deux hommes, le courant pourrait ne pas forcément passer. En effet, pour la Cadena Cope, Paco Gonzalez a lâché : « Si Mourinho arrive après avoir encore déclaré cette semaine qu'il applaudissait Prestianni, imaginez le chaos avec Vinicius ». Le journaliste espagnol fait référence aux derniers dires du Portugais à propos de Gianluca Prestianni, qu aurait tenu des propos racistes contre Vinicius Jr. Finalement sanctionné pour des propos homophobes, l'Argentin a été applaudi par les supporters du Benfica et suite à cela, Mourinho expliquait : « Si j'étais dans les tribunes, j'applaudirais aussi ».