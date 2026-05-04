José Mourinho avec Vinicius Jr : Ça sent «le chaos» au Real Madrid !

La saison prochaine, Alvaro Arbeloa pourrait bien ne plus être l'entraîneur du Real Madrid. Qui viendra alors le remplacer ? Dernièrement, on a beaucoup parlé d'un possible retour de José Mourinho, actuellement sur le banc de Benfica. Le Special One pourrait donc retrouver le vestiaire merengue, mais voilà que ça pourrait faire quelques étincelles avec Vinicius Jr. Explications.
Venu remplacer Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, Alvaro Arbeloa ne devrait pas rester en poste la saison prochaine. De plus en plus, il est question de l'arrivée d'un nouvel entraîneur chez les Merengue. Reste encore à trouver l'heureux élu. Didier Deschamps, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino et même José Mourinho ont été annoncés pour venir prendre place sur le banc du Real Madrid. Le Special One pourrait ainsi faire son grand retour au sein de la Casa Blanca. Mais est-ce pour autant une bonne idée ?
Une relation conflictuelle à venir avec Vinicius Jr ?
D'ici peu, José Mourinho pourrait donc retrouver le vestiaire du Real Madrid et diriger notamment un certain Vinicius Jr. Mais voilà qu'entre les deux hommes, le courant pourrait ne pas forcément passer. En effet, pour la Cadena Cope, Paco Gonzalez a lâché : « Si Mourinho arrive après avoir encore déclaré cette semaine qu'il applaudissait Prestianni, imaginez le chaos avec Vinicius ». Le journaliste espagnol fait référence aux derniers dires du Portugais à propos de Gianluca Prestianni, qu aurait tenu des propos racistes contre Vinicius Jr. Finalement sanctionné pour des propos homophobes, l'Argentin a été applaudi par les supporters du Benfica et suite à cela, Mourinho expliquait : « Si j'étais dans les tribunes, j'applaudirais aussi ».
« Compte tenu de la gravité de la situation du Real Madrid... »
José Mourinho sera-t-il alors le prochain entraîneur du Real Madrid ? Ça pourrait être la bonne solution pour relancer la machine. Frédéric Hermel a notamment pu dire : « Je ne suis pas indifférent aux rumeurs et aux informations qui laissent entendre qu'un changement d'entraîneur est inévitable. D'où ma réflexion sur l'intérêt et la pertinence d'un éventuel retour de José Mourinho. Je sais ce qu'écrivait Cervantès dans Don Quichotte : les suites ne sont jamais aussi bonnes, et l'on pourrait même affirmer que le meilleur du Special One appartient désormais au passé. Que ses méthodes ne sont peut-être plus adaptées au football moderne. Bien sûr, il y a de nombreuses réserves, voire des contre-indications. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation du Real Madrid, il ne serait pas déraisonnable de faire à nouveau appel à l'entraîneur portugais. Je ne fais pas partie de ceux qui idolâtrent Mourinho, mais l'honnêteté nous oblige à nous souvenir de ce qu'il a apporté au Real Madrid et de ce qu'il pourrait encore offrir. Je me souviens de cette phrase que Karim Benzema m'a un jour confiée : « Mou a changé la mentalité de l'équipe ; il nous a fait croire que nous pouvions être les meilleurs. » D'une certaine manière, le Special One a utilisé une thérapie par électrochocs. Exactement ce dont cette équipe a besoin. Ce n'est pas une approche douce ni une séance de psychanalyse, mais dans certains moments, cela semble être la solution la plus appropriée. Car le Real Madrid ne peut pas rester dans cette dangereuse léthargie ».