Le Real Madrid meilleur sans lui : La terrible statistique pour Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid est-il plus performant sans Kylian Mbappé ? Si la phrase est osée, les statistiques montrent toutefois que le club merengue a souvent obtenu de meilleurs résultats lorsque le capitaine de l'équipe de France n'était pas aligné au coup d'envoi…

Le Real Madrid va probablement finir la saison sans Kylian Mbappé, touché à la cuisse gauche. Alvaro Arbeloa s’en est donc remis à Vinicius Jr, auteur d’un doublé, pour l’emporter dimanche soir face à l’Espanyol Barcelone (2-0), un nouveau succès des Merengue sans le capitaine de l’équipe de France comme l’a souligné le compte X Stats du Foot après la rencontre.

Un Real Madrid avec et sans Mbappé… Le Real Madrid a en effet remporté six de ses sept derniers matchs officiels (avec une défaite) sans Kylian Mbappé, absent durant plusieurs semaines à cause d’une blessure au genou gauche. Le bilan est en revanche loin d’être aussi positif en présence de l’attaquant tricolore sur ses sept dernières titularisations, les Merengue ne remportant qu’un match, pour deux nuls et quatre défaites.