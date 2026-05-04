Le Real Madrid meilleur sans lui : La terrible statistique pour Kylian Mbappé !

Le Real Madrid est-il plus performant sans Kylian Mbappé ? Si la phrase est osée, les statistiques montrent toutefois que le club merengue a souvent obtenu de meilleurs résultats lorsque le capitaine de l'équipe de France n'était pas aligné au coup d'envoi…
Le Real Madrid va probablement finir la saison sans Kylian Mbappé, touché à la cuisse gauche. Alvaro Arbeloa s’en est donc remis à Vinicius Jr, auteur d’un doublé, pour l’emporter dimanche soir face à l’Espanyol Barcelone (2-0), un nouveau succès des Merengue sans le capitaine de l’équipe de France comme l’a souligné le compte X Stats du Foot après la rencontre.
Un Real Madrid avec et sans Mbappé…
Le Real Madrid a en effet remporté six de ses sept derniers matchs officiels (avec une défaite) sans Kylian Mbappé, absent durant plusieurs semaines à cause d’une blessure au genou gauche. Le bilan est en revanche loin d’être aussi positif en présence de l’attaquant tricolore sur ses sept dernières titularisations, les Merengue ne remportant qu’un match, pour deux nuls et quatre défaites.
« Vinicius a encore fait un énorme match »
Après la victoire du Real Madrid, Alvaro Arbeloa a justement été interrogé sur l’efficacité de Vinicius Jr en l’absence de Kylian Mbappé. « C’est facile à juger. Il a encore fait un énorme match, avec deux super buts et en étant le leader du secteur offensif. Une menace constante, très agressif et intelligent. Courageux et régulier, a-t-il souligné au sujet du Brésilien. Je l’ai un peu ménagé parce que je ne voulais pas prendre le risque qu’il ne soit pas là pour le Clasico. Très grand match, encore une fois. Il a aussi aidé l’équipe défensivement, et ça, je l’apprécie. Et puis, ce que je répète depuis des mois : c’est un joueur fantastique, un leader naturel, un coéquipier que tout le monde apprécie, une très belle personne… Je suis très fier de l’avoir avec nous. Franchement, j’ai énormément de chance. »