Mercato : L'entraineur du Real Madrid se prononce sur la possible arrivée de Mourinho !

Amadou Diawara

Alvaro Arbeloa a remplacé officiellement Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid le 13 janvier. Promu il y a moins de quatre mois, l'ex-coach du Castilla ne devrait plus être en place la saison prochaine. Alors qu'un retour de José Mourinho serait à l'étude, Alvaro Arbeloa a évoqué le sujet lors de sa dernière conférence de presse.

Xabi Alonso est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid le 1er juin. En effet, l'Espagnol a remplacé Carlo Ancelotti - actuel sélectionneur du Brésil - sur le banc merengue. Mais alors que Florentino Pérez n'était pas satisfait de son travail, Xabi Alonso a été remercié le 12 janvier. Et le lendemain, Alvaro Arbeloa été promu en tant que technicien de l'équipe première du Real Madrid. Toutefois, l'ancien coach du Castilla devrait être remplacé à l'intersaison.

«Je pense toujours au Real Madrid» Pour Florentino Pérez, Alvaro Arbeloa ne serait que le coach intérimaire de l'équipe première. Ainsi, le président du Real Madrid souhaiterait recruter un entraineur de classe mondiale pour assurer sa succession à la rentrée prochaine. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait déjà coché plusieurs noms XXL, notamment Jürgen Klopp, José Mourinho ou encore Didier Deschamps, qui va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde.