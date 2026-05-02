Mercato : L'entraineur du Real Madrid se prononce sur la possible arrivée de Mourinho !

Alvaro Arbeloa a remplacé officiellement Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid le 13 janvier. Promu il y a moins de quatre mois, l'ex-coach du Castilla ne devrait plus être en place la saison prochaine. Alors qu'un retour de José Mourinho serait à l'étude, Alvaro Arbeloa a évoqué le sujet lors de sa dernière conférence de presse.
Xabi Alonso est devenu le nouvel entraineur du Real Madrid le 1er juin. En effet, l'Espagnol a remplacé Carlo Ancelotti - actuel sélectionneur du Brésil - sur le banc merengue. Mais alors que Florentino Pérez n'était pas satisfait de son travail, Xabi Alonso a été remercié le 12 janvier. Et le lendemain, Alvaro Arbeloa été promu en tant que technicien de l'équipe première du Real Madrid. Toutefois, l'ancien coach du Castilla devrait être remplacé à l'intersaison.
«Je pense toujours au Real Madrid»
Pour Florentino Pérez, Alvaro Arbeloa ne serait que le coach intérimaire de l'équipe première. Ainsi, le président du Real Madrid souhaiterait recruter un entraineur de classe mondiale pour assurer sa succession à la rentrée prochaine. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait déjà coché plusieurs noms XXL, notamment Jürgen Klopp, José Mourinho ou encore Didier Deschamps, qui va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde.
«Le futur, c’est demain»
Présent en conférence de presse ce vendredi, Alvaro Arbeloa s'est prononcé sur sa succession au Real Madrid, plus particulièrement sur un possible rapatriement de José Mourinho au Bernabeu. « Des noms cités pour me remplacer la saison prochaine ? Ce qui m’importe, c’est le match de demain. Je suis concentré, je pense toujours au Real Madrid. Le futur, c’est demain. La piste José Mourinho ? Je comprends les questions, mais ma seule réponse, c’est que le futur, c’est demain : le match (Espanyol-Real ce dimanche soir), prendre les trois points. Chaque match, pour moi, c’est la vie. C’est ce qu’il y a de plus important », a confié l'entraineur espagnol.