«C'est une possibilité sérieuse», Fabrizio Romano annonce le prochain transfert du PSG ?

Amadou Diawara

Remplaçant de luxe au PSG, Gonçalo Ramos aspire à mieux pour la saison prochaine. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X ce samedi matin, le buteur portugais pourrait changer de club cet été, et ce, pour retrouver une place de titulaire. D'ailleurs, Gonçalo Ramos ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts.

Très en vue du côté de Benfica, Gonçalo Ramos a séduit la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a conclu le prêt de Gonçalo Ramos, avant d'activer son option d'achat. Au total, le club de la capitale aurait déboursé près de 80M€ pour arracher le buteur portugais à Benfica.

PSG : Gonçalo Ramos est sur le départ ? Arrivé au PSG il y a presque trois ans, Gonçalo Ramos est engagé jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, l'attaquant de 24 ans pourrait changer d'air dès cet été. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X ce samedi matin, le départ de Gonçalo Ramos à l'intersaison serait une « possibilité sérieuse ».