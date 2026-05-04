Kylian Mbappé écarté de l’équipe de France ? «Un manque de respect tellement ridicule», le coup de gueule de Pierre Ménès !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Jérôme Rothen a estimé dans son émission la semaine dernière que Didier Deschamps devrait construire son attaque autour d’Ousmane Dembélé et Michael Olise et non de Kylian Mbappé, Pierre Ménès n’est pas vraiment du même avis. Un débat que ce dernier a qualifié de ridicule et qu’il considère comme un manque de respect pour le capitaine de l’équipe de France.

« Le débat a surtout été lancé par le hater number one de Mbappé en France, c’est Jérôme Rothen. Ce pauvre Jérôme Rothen qui ne sait plus qui faire pour dénigrer Mbappé. » Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a répondu à Jérôme Rothen, qui estimait la semaine dernière dans son émission que Kylian Mbappé n’est plus le leader de l’attaque de l’équipe de France. Selon lui, ce sont Ousmane Dembélé et Michael Olise désormais et Didier Deschamps devrait adapter son système en fonction d’eux.

« Olise et Demblé font globalement des matchs magnifiques en club, mais on parle de club » « Effectivement, Olise et Demblé font globalement des matchs magnifiques en club, mais on parle de club. À un moment donné il y a aussi ce qu’il se passe en sélection. Je suis désolé, j’ai beau chercher le dernier grand match de Dembélé en équipe de France… Ça fait un moment. Et Olise, désolé là aussi, il est encore un peu junior en équipe de France », a rappelé Pierre Ménès. « Alors on explique que la présence de Mbappé oblige Dembélé à ne pas jouer à son poste, ce qui oblige aussi Olise à ne pas jouer à son poste… Moi je ne vois pas bien le problème. On peut très bien mettre Dembélé en pointe avec Mbappé, et Olise à droite avec Doué ou Barcola à gauche. »