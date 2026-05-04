Hugo Lloris de retour en équipe de France : Pierre Ménès valide l’idée à une condition !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a annoncé sa retraite internationale il y a un peu plus de trois ans, Hugo Lloris est ouvert à un retour en équipe de France dans l’optique de la Coupe du monde 2026. Une idée plutôt bonne pour Pierre Ménès, à condition que ce soit en tant que gardien numéro trois, derrière Mike Maignan et Brice Samba.

C’est la question du moment, depuis les révélations de L’Équipe et à quelques jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps : Hugo Lloris va-t-il faire son retour en équipe de France ? Le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus (145 sélections) avait annoncé sa retraite internationale après le Mondial 2022 au Qatar, mais est ouvert à un retour afin d’être le troisième gardien pour la Coupe du monde 2026.

« C’est plutôt une bonne idée à partir du moment où il n’y a personne qui s’impose à ce poste de numéro 3 » « Je pense que dans tous les cas, le poste de numéro trois de gardien de but est quand même relativement anecdotique sur le plan sportif. Ce qu’il faut, c’est surtout un bon camarade et un mec qui fait pas de remous dans le groupe. À ce niveau-là, avec Hugo on a toutes les garanties. C’est vrai qu’il a de l’expérience et de l’aura, donc c’est plutôt une bonne idée à partir du moment où il n’y a personne qui s’impose à ce poste de numéro 3 en équipe de France derrière Maignan et Samba », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.