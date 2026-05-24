«Tout le monde a déjà préparé ses vacances au bureau» : La discussion insolite entre Mbappé et Hakimi en pleine demi-finale de Coupe du monde

En 2022, lors de la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France avait validé son ticket pour la finale en éliminant le Maroc. A cette occasion, Kylian Mbappé s’est retrouvé face à son ami et coéquipier au PSG à l’époque, Achraf Hakimi. De quoi donner lieu à une discussion pour le moins insolite en plein match puisque les deux adversaires d’un soir… ont préparé leurs vacances sur le terrain.
En quittant le PSG en 2024 pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a notamment laissé derrière lui l’un de ses meilleurs amis : Achraf Hakimi. En effet, à la suite du transfert du Marocain à Paris, les deux joueurs sont devenus très proches sur et en dehors du terrain. Une amitié qu’on peut voir très souvent alors que Mbappé et Hakimi passent régulièrement du temps ensemble, bien qu’ils ne soient plus dans le même club, allant même jusqu’à passer partir en vacances l’un avec l’autre.
« On se dit quoi ? On a organisé nos vacances »
D’ailleurs, Kylian Mbappé avait fait une étonnante confidence à propos de ses vacances avec Achraf Hakimi. C’est ainsi qu’à l’occasion de l’émission The Bridge, le joueur du Real Madrid avait révélé avoir profité de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc pour préparer celles-ci : « Le pire match contre Hakimi c’était la demi-finale de Coupe du monde. On a fait que parler pendant 1h30. On se dit quoi ? On a organisé nos vacances. Après il me disait : « Toi qui est venu ? Ta famille ? » ».
« Quand on se retrouve avec un ami, on ne peut pas faire semblant de ne pas se connaitre »
A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot Club, Kylian Mbappé en a rajouté une couche sur la préparation des vacances avec Achraf Hakimi en pleine demi-finale de Coupe du monde. C’est ainsi que le capitaine de l’équipe de France a confié : « Ça arrive souvent d’avoir ce genre de conversations avec un adversaire en plein match ? Ça arrive parce que c’est un ami proche ! Mais on ne joue pas tous les jours contre des amis proches en Coupe du monde. On jouait ensemble. Quand on se retrouve avec un ami, on ne peut pas faire semblant de ne pas se connaitre. On arrive à faire la part des choses. Vous parlez de votre vie au bureau ? Eh ben moi, mon bureau, c’est la demi-finale de la Coupe du monde. (Rires) C’est pas très différent du commun des mortels : tout le monde a déjà préparé ses vacances au bureau ».