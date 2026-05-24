«Tout le monde a déjà préparé ses vacances au bureau» : La discussion insolite entre Mbappé et Hakimi en pleine demi-finale de Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, lors de la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France avait validé son ticket pour la finale en éliminant le Maroc. A cette occasion, Kylian Mbappé s’est retrouvé face à son ami et coéquipier au PSG à l’époque, Achraf Hakimi. De quoi donner lieu à une discussion pour le moins insolite en plein match puisque les deux adversaires d’un soir… ont préparé leurs vacances sur le terrain.

En quittant le PSG en 2024 pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a notamment laissé derrière lui l’un de ses meilleurs amis : Achraf Hakimi. En effet, à la suite du transfert du Marocain à Paris, les deux joueurs sont devenus très proches sur et en dehors du terrain. Une amitié qu’on peut voir très souvent alors que Mbappé et Hakimi passent régulièrement du temps ensemble, bien qu’ils ne soient plus dans le même club, allant même jusqu’à passer partir en vacances l’un avec l’autre.

« On se dit quoi ? On a organisé nos vacances » D’ailleurs, Kylian Mbappé avait fait une étonnante confidence à propos de ses vacances avec Achraf Hakimi. C’est ainsi qu’à l’occasion de l’émission The Bridge, le joueur du Real Madrid avait révélé avoir profité de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc pour préparer celles-ci : « Le pire match contre Hakimi c’était la demi-finale de Coupe du monde. On a fait que parler pendant 1h30. On se dit quoi ? On a organisé nos vacances. Après il me disait : « Toi qui est venu ? Ta famille ? » ».