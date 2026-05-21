Ousmane Dembélé : Didier Deschamps lui donne carte blanche en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est le Ballon d'or et pendant neuf jours encore, le champion en titre de la Ligue des champions avec le PSG en attendant le verdict de la nouvelle finale de C1 entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. L'attaquant du club parisien n'est pas aligné à la même position en club et en sélection. Néanmoins, Didier Deschamps ne le bride pas sur son côté droit avec les Bleus. Il s'explique.

Le 22 septembre 2025 restera un jour à jamais gravé dans la mémoire d'Ousmane Dembélé et des fans du Paris Saint-Germain. Au Théâtre du Châtelet, le champion d'Europe avec le PSG dans une position d'attaquant axial doté d'une liberté que lui a octroyé Luis Enrique soulevait le Ballon d'or pour la première fois de sa carrière. Le champion du monde de 29 ans revit à la pointe de l'attaque parisienne, un poste qu'il n'occupe pas en équipe de France.

«Ça fait maintenant un an que le coach a commencé à me donner beaucoup plus de liberté» Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, est l'unique avant-centre des compositions de départ de Didier Deschamps. Toutefois, parallèlement à ses performances avec le PSG en seconde partie de saison dernière, le sélectionneur des Bleus s'est montré ouvert à offrir plus de libertés à Ousmane Dembélé. « Ça fait maintenant un an que le coach a commencé à me donner beaucoup plus de liberté en sélection. Que ce soit à moi ou à Michael (Olise, NDLR), il nous dit beaucoup de changer de position, de ne pas rester cantonné soit à droite soit dans l'axe. Et après j'essaie de montrer mes qualités, que ce soit sur le côté droit, que je connais, et dans l'axe aussi. Mais oui, c'est surtout au cours de cette dernière année que j'ai eu beaucoup plus de liberté en sélection ».