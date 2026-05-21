Equipe de France - Fiasco de Knysna : «Gourcuff a été détruit»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le documentaire Netflix sur le fiasco de Knysna ne cesse d'être commenté. Pierre Ménès en a ainsi parlé à son tour, insistant notamment sur la façon dont Yoann Gourcuff a vécu cet été 2010. Une Coupe du monde qui aurait «détruit» le joueur qu'il allait signer à l'OL.

Alors que le documentaire de Netflix sur la fiasco de l'équipe de France à Knysna a largement été commenté ces derniers jours, Pierre Ménès en a rajouté une couche en livrant certaines révélations au sujet de Yoann Gourcuff, qui aurait «été détruit» par cet évènement.

Les révélations de Pierre Ménès sur Yoann Gourcuff « Quand tu commences à dire avant le premier match contre l’Uruguay, comme Malouda l’a dit à Domenech, qu’il veut bien défendre pour Zidane mais qu’il ne veut pas défendre pour Gourcuff… Je pense que tout est dit. Yoann Gourcuff a été victime d’un rejet extrêmement sévère de pas mal de ses supposés coéquipiers en Equipe de France, que ce soit Abidal, Malouda, Ribéry, Anelka, Evra… Ils l’appelaient "la nouvelle star", ce qui veut tout dire. A la fin du match contre l’Uruguay, Yoann Gourcuff a été dire à Raymond Domenech qu’il ne pouvait pas jouer parce qu’ils ne lui donnaient pas le ballon… », raconte-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.