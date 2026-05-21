Equipe de France - Fiasco de Knysna : «Gourcuff a été détruit»

Depuis quelques jours, le documentaire Netflix sur le fiasco de Knysna ne cesse d'être commenté. Pierre Ménès en a ainsi parlé à son tour, insistant notamment sur la façon dont Yoann Gourcuff a vécu cet été 2010. Une Coupe du monde qui aurait «détruit» le joueur qu'il allait signer à l'OL.
Alors que le documentaire de Netflix sur la fiasco de l'équipe de France à Knysna a largement été commenté ces derniers jours, Pierre Ménès en a rajouté une couche en livrant certaines révélations au sujet de Yoann Gourcuff, qui aurait «été détruit» par cet évènement.
Les révélations de Pierre Ménès sur Yoann Gourcuff
« Quand tu commences à dire avant le premier match contre l’Uruguay, comme Malouda l’a dit à Domenech, qu’il veut bien défendre pour Zidane mais qu’il ne veut pas défendre pour Gourcuff… Je pense que tout est dit. Yoann Gourcuff a été victime d’un rejet extrêmement sévère de pas mal de ses supposés coéquipiers en Equipe de France, que ce soit Abidal, Malouda, Ribéry, Anelka, Evra… Ils l’appelaient "la nouvelle star", ce qui veut tout dire. A la fin du match contre l’Uruguay, Yoann Gourcuff a été dire à Raymond Domenech qu’il ne pouvait pas jouer parce qu’ils ne lui donnaient pas le ballon… », raconte-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Yoann Gourcuff a été victime d’un rejet extrêmement sévère»
« Domenech a alors demandé au monteur vidéo de lui faire une vidéo qui lui prouve le contraire. Deux heures après, le monteur est revenu en disant qu’il ne pouvait pas, parce qu’effectivement il était boycotté… C’était un vrai souci. Et le problème c’est que ce souci a poursuivi Yoann… Ca lui a clairement brisé sa carrière. Alors, les gens diront qu’il ne doit pas être bien solide psychologiquement, mais bon, voilà… La charge a probablement été très rude pour un joueur qui était quand même assez jeune au moment de cette Coup du Monde. Quand on parle de ce qui s’est passé à Knysna, et qu’on parle de Domenech et de l’astrologie, d’Anelka et de ses vraies-fausses déclarations, qu’on parle de la grève du bus, on oublie trop souvent de dire qu’un mec comme Yoann Gourcuff a été détruit », ajoute Pierre Ménès.