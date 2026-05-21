Mercato - OM : Bruno Genesio prend déjà un coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM serait en quête de son prochain entraîneur, et la piste menant à Bruno Genesio semble la plus avancée au sein du club phocéen, d’autant que ce dernier quitte le LOSC cet été. Mais Christophe Dugarry a malgré tout tenu à l’avertir sur ce qui l’attend s’il décide de signer à l’OM cet été et met déjà la pression sur les épaules de Genesio.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec l’OM, Habib Beye n’a pas atteint les objectifs fixés au moment de sa nomination en février dernier et devrait donc être remercié cet été. La piste menant à Bruno Genesio semble à ce jour la plus probable pour venir lui succéder au poste d’entraîneur dans les semaines à venir, mais le technicien lillois a-t-il vraiment les épaules pour l’OM ? Christophe Dugarry s’interroge à ce sujet et a mis un coup de pression à Genesio au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC mardi.

« Ça va être dix fois pire que ce qu’il s’imagine » « Ça va être une aventure, il faut qu'il se prépare. Tout ce qu'il s'imagine, ça va être dix fois pire. Tu pars dans une expérience inimaginable, quelque chose de parfois irréel. J'ai un petit doute: est-ce qu'il a envie, Bruno Genesio, de transformer sa vie et de se transformer lui aussi un peu? Parce que tu ne sors jamais d'une aventure marseillaise indemne », a indiqué l’ancien attaquant de l’OM, qui tente donc de préparer Bruno Genesio au choc qui l’attend s’il signe au Vélodrome cet été.