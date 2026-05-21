Fake news dévoilée par Riolo sur l’OM, «j’ai toujours su que c’était faux»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste d’entraîneur de l’OM à l’été 2024, Roberto De Zerbi avait donc finalement privilégié le projet phocéen alors qu’il était annoncé sur les traces de nombreux cadors européens à cette période-là, comme Liverpool, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Mais Daniel Riolo affirme qu’il s’agissait de fake news et que l’OM était la seule option concrète du coach italien….

Après un an et demi de collaboration, Roberto De Zerbi a été limogé par l’OM le 11 février dernier, deux jours après une lourde défaite concédée sur la pelouse du PSG (5-0). Le coach italien était pourtant arrivé en fanfare à la tête du club phocéen à l’été 2024, d’autant que sa cote de popularité faisait beaucoup parler à l’époque : le Bayern Munich, Liverpool ou encore Manchester United étaient annoncés sur les traces de De Zerbi, qui sortait d’une expérience très convaincante à Brighton. Mais toutes ces rumeurs autour de l’ancien coach de l’OM étaient-elles vraiment fondées ?

« L’OM, un vrai test pour lui » Mardi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué tout le contexte au moment de sa nomination au poste d’entraîneur de l’OM : « De Zerbi à l’OM ? Je me souviens que quand il est arrivé, on disait que c'était un vrai test pour lui. Parce que s'il a des belles idées sur le jeu, il n’a jamais entraîné un club de ce niveau-là en termes de notoriété, d'attente. Parce qu’avant c’était Sassuolo et Brighton », a-t-il rappelé, avant de dénoncer une fake news sur ces supposés intérêts à l’époque de la part de cadors européens.