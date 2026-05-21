Zidane s’est bagarré avec un taulier de l’équipe de France : «Je l’ai chiquoté»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir assurer la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France à la fin de l’été, Zinedine Zidane a vécu de magnifiques moments avec les Bleus durant sa carrière de joueur. Et pourtant, l’ancien numéro 10 s’était embrouillé un jour avec Marcel Desailly, qu’il n’avait pas hésité à frapper avant de développer par la suite une belle amitié avec lui.

Les faits remontent au 18 septembre 1993, bien avant que Zinedine Zidane ne devienne la grande star du football français qui fait remporter la Coupe du Monde à l’équipe de France. Le meneur de jeu évoluait à cette époque aux Girondins de Bordeaux, et ce jour-là, Zidane affrontait l’OM d’un certain Marcel Desailly. Fort de la rivalité entre les deux clubs, l’ambiance était tendue sur le terrain, et les deux hommes en sont d’ailleurs venus aux mains comme l’a récemment raconté Desailly à L’EQUIPE.

« Zidane m’a mis un coup de poing » « Ziz'a le tempérament qu'il a. Dans un OM-Bordeaux, on est jeunes... il me met un coup de poing sur un corner parce que je l'ai chiquoté avec mon coude. Il s'est un peu vengé mais on n'en a jamais reparlé. En équipe de France, j'étais prêt à mourir pour lui sur le terrain, pour le protéger et lui permettre de s'exprimer », confie Marcel Desailly sur cette bagarre avec Zinedine Zidane. Mais la relation entre les deux hommes a ensuite évolué lorsqu’ils se sont fréquentés en équipe de France.