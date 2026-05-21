«On est jamais sûr de revenir» : L'avertissement de Matthieu Jalibert à l'UBB avant la finale de Champions Cup !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans moins de 48 heures, l'Union Bordeaux-Bègles disputera une nouvelle finale de Champions Cup. Tenant du titre de cette coupe d'Europe, l'équipe de Yannick Bru est susceptible de signer un back-to-back et cet exploit est dans toutes les têtes des joueurs bordelais. Matthieu Jalibert, demi d'ouverture de l'UBB, a pris la parole avant le choc.

Le San Mamés de Bilbao, enceinte de l'équipe de football de l'Athletic Club en Liga, s'apprête à recevoir deux équipes qui ont soulevé le trophée à cinq reprises en combinant leurs succès respectifs ce samedi 23 mai pour la finale de la Champions Cup. Dans le coin bleu : le Leinster, équipe irlandaise aux quatre victoires dans la compétition et qui cherche désespérément une cinquième depuis son dernier sacre en 2018. Dans le coin rouge, le tenant du titre : l'Union Bordeaux-Bègles.

«Nous avons cravaché, enchaîné les matches pendant l’hiver pour faire un bon parcours jusqu’à la finale» Une fois de plus, comme l'année dernière, l'UBB a éliminé le Stade toulousain d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack. L'équipe de Yannick Bru s'est hissé en finale et défendra son titre contre les Irlandais en territoire basque chez Maxime Lucu natif de Saint-Jean-de-Luz. Un rendez-vous pour inscrire le nom de l'Union Bordeaux-Bègles un peu plus dans l'histoire de la compétition. Matthieu Jalibert s'est exprimé sur ce nouveau sommet européen qui attend les siens. « Je ne ressens pas d’euphorie, le groupe est calme, même s’il y a de l’excitation à l’approche du match. Il y a beaucoup de fierté de se retrouver à nouveau en finale. Nous avons cravaché, enchaîné les matches pendant l’hiver pour faire un bon parcours jusqu’à la finale. C’est le travail de tout un groupe, on veut jouer ce genre d’événement. Il y a de la fierté et du bonheur. Quoi qu’il arrive, il faut profiter, on n’est jamais sûr d’y revenir ».