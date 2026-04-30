Equipe de France - Kylian Mbappé : Jérôme Rothen réclame un grand changement à Didier Deschamps

Axel Cornic

La Coupe du monde approche à grands pas et les débats se font de plus en plus nombreux autour de l’équipe de France. C’est le cas sur RMC, où Jérôme Rothen se met régulièrement à la place du sélectionneur Didier Deschamps, donnant sa vision de ce pourrait être le visage des Bleus.

Le football français rayonne en ce moment, avec les stars du PSG comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué qui cartonnent. Ils ne sont pas seuls, puisque Michael Olise réalise également d’excellentes choses au Bayern Munich, certains le considérant comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions. Mais pendant ce temps-là, ce n’est pas vraiment la fête pour Kylian Mbappé...

Mbappé déclassé en équipe de France ? Le capitaine de l’équipe de France traverse en effet une période délicate. Depuis qu’il a signé au Real Madrid aucun titre majeur au compteur et ça ne va pas changer, avec une nouvelle saison blanche qui se dessine. De quoi pousser certains à remettre en question son statut en sélection. « Mbappé doit-il encore être le leader d’attaque quand on voit les prestations de Dembélé et Olise ? Non, la gestion doit être différente. Et je n’ai pas attendu la saison d’Olise pour dire ça. Je l’ai dit quand j’ai vu la saison dernière de Dembélé » a déclaré Jérôme Rothen, au micro de RMC.