Départ du PSG : Kylian Mbappé «frappé par une malédiction» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Des choses se sont passées depuis cette journée printanière de 2024 et l’annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG. Le joueur vit son rêve de gosse au Real Madrid sans rencontrer le succès escompté lorsque son ancien club brille sur la scène continentale et mondiale. Et il se pourrait que cela ne soit que le début comme souligné par Gilles Verdez.

Le 10 mai 2024, 72 heures après l’élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions, Kylian Mbappé annonçait officiellement son départ. Direction le Real Madrid pour le meilleur buteur de l’histoire du club avec ses 256 réalisations. Néanmoins, toujours pas de Ligue des champions pour celui qui chasse ce trophée depuis des années. Un lourd constat a été dressé par Gilles Verdez mercredi pendant l’émission TBT9. « Mbappé quitte le PSG. Depuis le Real Madrid est éliminé par le Bayern Munich (ndlr et Arsenal la saison dernière). Hier (mardi) le PSG bat le Bayern Munich. Lui n’a encore aucune Ligue des champions et le PSG peut créer l’exploit sans lui de remporter une deuxième Ligue des champions consécutive. Qu’est-ce qui va se passer si le PSG remporte une deuxième Ligue des champions et si la France fait un bon parcours à la Coupe du monde ? ».

«Dembélé ? Deuxième Ballon d’or et deuxième Ligue des champions. Et lui n’a rien» Ayant déjà témoigné du sacre de son ami Ousmane Dembélé au Ballon d’or en 2025, Kylian Mbappé pourrait bien assister au doublé du champion du monde si le PSG venait à remporter la Ligue des champions. « Le Ballon d’or, ce ne sera pas pour Mbappé. Ce sera ou Dembélé ou Olise. Dans le cas de figure où le PSG va au bout, Mbappé a beau être capitaine de l’équipe de France, le Ballon d’or sera pour Dembélé. Deuxième Ballon d’or et deuxième Ligue des champions. Et lui n’a rien. Il quitte le club pour le Real Madrid, deux saisons blanches, parce qu’il ne sera pas champion d’Espagne ce sera Barcelone ».