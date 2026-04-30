Départ du PSG : Kylian Mbappé «frappé par une malédiction» ?

Des choses se sont passées depuis cette journée printanière de 2024 et l’annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG. Le joueur vit son rêve de gosse au Real Madrid sans rencontrer le succès escompté lorsque son ancien club brille sur la scène continentale et mondiale. Et il se pourrait que cela ne soit que le début comme souligné par Gilles Verdez.
Le 10 mai 2024, 72 heures après l’élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions, Kylian Mbappé annonçait officiellement son départ. Direction le Real Madrid pour le meilleur buteur de l’histoire du club avec ses 256 réalisations. Néanmoins, toujours pas de Ligue des champions pour celui qui chasse ce trophée depuis des années. Un lourd constat a été dressé par Gilles Verdez mercredi pendant l’émission TBT9. « Mbappé quitte le PSG. Depuis le Real Madrid est éliminé par le Bayern Munich (ndlr et Arsenal la saison dernière). Hier (mardi) le PSG bat le Bayern Munich. Lui n’a encore aucune Ligue des champions et le PSG peut créer l’exploit sans lui de remporter une deuxième Ligue des champions consécutive. Qu’est-ce qui va se passer si le PSG remporte une deuxième Ligue des champions et si la France fait un bon parcours à la Coupe du monde ? ».
«Dembélé ? Deuxième Ballon d’or et deuxième Ligue des champions. Et lui n’a rien»
Ayant déjà témoigné du sacre de son ami Ousmane Dembélé au Ballon d’or en 2025, Kylian Mbappé pourrait bien assister au doublé du champion du monde si le PSG venait à remporter la Ligue des champions. « Le Ballon d’or, ce ne sera pas pour Mbappé. Ce sera ou Dembélé ou Olise. Dans le cas de figure où le PSG va au bout, Mbappé a beau être capitaine de l’équipe de France, le Ballon d’or sera pour Dembélé. Deuxième Ballon d’or et deuxième Ligue des champions. Et lui n’a rien. Il quitte le club pour le Real Madrid, deux saisons blanches, parce qu’il ne sera pas champion d’Espagne ce sera Barcelone ».
«Il y a une malédiction qui frappe Mbappé, une grosse inquiétude sur son état de santé réel»
Gilles Verdez a poursuivi son argumentaire pendant l’émission de Cyril Hanouna diffusée sur W9 par la gestion physique dangereuse de Kylian Mbappé opérée par le Real Madrid. En le faisant revenir trop tôt de sa lésion des muscles semi-tendineux de la cuisse gauche, la cellule médicale de la Casa Blanca pourrait bien mettre en danger sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France (11 juin-19 juillet). « Il est maintenant blessé à la cuisse gauche. Je rappelle que c’est à la jambe gauche qu’il a eu son problème au genou. Il a fait 61 matchs avec le Real, le Real Madrid voudrait le récupérer alors qu’il a une lésion aux ischio-jambiers pour le Clasico contre Barcelone. Ils vont tenter de le remettre sur pied et de lui faire jouer le Clasico le 10 mai, il va peut-être se reblesser. Et la seule chose dont il a besoin, c’est de repos. Le Real Madrid l’a fait rejouer : blessure contre le Betis Séville. On a l’impression qu’à chaque fois, le Real l’use et le tord dans tous les sens. On a très peur qu’il soit en grand danger pour la Coupe du monde. Didier Deschamps communique sa liste le 14 mai, il sera dedans, mais il y a une malédiction qui frappe Mbappé, une grosse inquiétude sur son état de santé réel ».