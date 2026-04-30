Un nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé : José Mourinho va «faire le ménage» au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un quatrième en deux ans. Kylian Mbappé devrait, à moins d’un revirement de situation improbable, témoigner de la venue d’un nouvel entraîneur au Real Madrid. Après Alvaro Arbeloa, José Mourinho qui l’a entraîné à la Casa Blanca entre 2010 et 2013 pourrait endosser le costume de son successeur sur le banc du club merengue. Ce qui serait un véritable aveu d’échec selon Edgar Groleau. Explications.

Nouvelle saison, nouveau coach. Pour la 5ème année consécutive, Kylian Mbappé va entamer une saison fraîche avec un autre entraîneur par rapport à la précédente. En 2022, Christophe Galtier était arrivé au PSG, un an plus tard, ce fut au tour de Luis Enrique. En troquant la tunique rouge et bleu pour Paris Saint-Germain pour la blanche du Real Madrid en 2024, Mbappé allait alors évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Au terme de sa première saison, le capitaine des Bleus voyait un nouveau changement d’entraîneur être opéré au Real Madrid avec la nomination de Xabi Alonso.

«Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud» A la prochaine intersaison, les dirigeants du Real Madrid devraient offrir les clés du camion à un autre technicien. Pour le moment, José Mourinho est la piste qui ressort le plus dans la presse et d’après le journaliste Edgar Groleau, ce serait un dossier d’actualité de l’autre côté des Pyrénées. « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. (…) Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage. Si tu ramènes Mourinho, c’est pour faire une annonce. Après, on peut parler du sens et de la continuité des décisions de la direction du Real Madrid ».