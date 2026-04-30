Du PSG à Arsenal : Le verdict est tombé pour le transfert de Kvaratskhelia !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et Arsenal pourraient se rencontrer en finale de Ligue des champions si les deux clubs parviennent à valider leur billet la semaine prochaine contre le Bayern Munich et l’Atletico de Madrid. Un premier rendez-vous pour Khvicha Kvaratskhelia suivi par les décideurs des Gunners ? Cette opération ne sera clairement pas une mince affaire.

Comme face à Chelsea et Liverpool aux tours précédents, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé le chemin des filets pendant la demi-finale aller de Ligue des champions (5-4). Le double buteur de la rencontre, au même titre qu’Ousmane Dembélé, a montré une fois de plus tout l’impact qui est le sien dans l’animation offensive du PSG. Face au Bayern Munich, Kvaratskhelia a confirmé ce qui était un secret de polichinelle jusqu’ici : il est un joueur des grands rendez-vous.

Kvaratskhelia courtisé par Arsenal Khvicha Kvaratskhelia n’est arrivé au PSG qu’en janvier 2025, mais au vu de son importance dans le groupe de Luis Enrique, l’international géorgien donne l’impression d’être un taulier du vestiaire depuis plusieurs années. Le virevoltant et décisif ailier du Paris Saint-Germain ferait naître quelques convoitises sur le marché des transferts et notamment Arsenal. Mikel Arteta aimerait faire de lui son option numéro une sur le côté gauche de l’attaque. Mais ce serait peine perdue.