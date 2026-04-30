Du PSG à Arsenal : Le verdict est tombé pour le transfert de Kvaratskhelia !

Le Paris Saint-Germain et Arsenal pourraient se rencontrer en finale de Ligue des champions si les deux clubs parviennent à valider leur billet la semaine prochaine contre le Bayern Munich et l’Atletico de Madrid. Un premier rendez-vous pour Khvicha Kvaratskhelia suivi par les décideurs des Gunners ? Cette opération ne sera clairement pas une mince affaire.
Comme face à Chelsea et Liverpool aux tours précédents, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé le chemin des filets pendant la demi-finale aller de Ligue des champions (5-4). Le double buteur de la rencontre, au même titre qu’Ousmane Dembélé, a montré une fois de plus tout l’impact qui est le sien dans l’animation offensive du PSG. Face au Bayern Munich, Kvaratskhelia a confirmé ce qui était un secret de polichinelle jusqu’ici : il est un joueur des grands rendez-vous.
Kvaratskhelia courtisé par Arsenal
Khvicha Kvaratskhelia n’est arrivé au PSG qu’en janvier 2025, mais au vu de son importance dans le groupe de Luis Enrique, l’international géorgien donne l’impression d’être un taulier du vestiaire depuis plusieurs années. Le virevoltant et décisif ailier du Paris Saint-Germain ferait naître quelques convoitises sur le marché des transferts et notamment Arsenal. Mikel Arteta aimerait faire de lui son option numéro une sur le côté gauche de l’attaque. Mais ce serait peine perdue.
«Le rêve absolu mais ça n’arrivera jamais, l’idée, le profil type c’est Kvara»
Le journaliste Julien Laurens était présent dans le débriefing de l’After Foot mercredi soir pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre l’Atletico de Madrid et Arsenal (1-1). Selon lui, le transfert de Kvaratskhelia chez les Gunners est tout bonnement utopique. « Arsenal cherche un ailier gauche pour la saison prochaine. Le rêve absolu mais ça n’arrivera jamais, l’idée, le profil type c’est Kvara. C’est ça, c’est ce dribbleur qui va venir quand tu joues dans une défense très basse qui peut rentrer entre deux joueurs et qui peut mettre le but. C’est ça l’idée. Arteta a besoin de ce joueur là dans son système à lui ».