PSG - Kvaratskhelia plus fort que Mbappé : Un consultant anglais se lâche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore auteur d'une prestation XXL en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia confirme match après match qu'il est l'homme en forme du PSG. Auteur d'un doublé contre le Bayern Munich mardi soir dans un match de folie (5-4), le Géorgien a même déjà une place plus importante dans l'histoire du PSG que Kylian Mbappé selon Jamie Carragher.

Recruté pour 70M€ en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a métamorphosé le PSG depuis son arrivée. Et cette saison encore, il est en grande forme comme en témoigne sa nouvelle prestation XXL contre le Bayern Munich mardi soir (5-4). Auteur d'un doublé, le Géorgien a même impressionné Jamie Carragher qui le place même déjà plus haut dans la hiérarchie des joueurs du PSG. Devant même un autre numéro 7, un certain Kylian Mbappé.

Carragher place Kvaratskhelia au-dessus de Mbappé « Je sais que je vais me faire lyncher sur les réseaux sociaux pour ça. Si vous me demandez aujourd'hui qui a laissé l'empreinte la plus profonde et la plus significative au PSG entre lui et Mbappé, la réponse est Kvaratskhelia. Il n'y a même plus de débat. Je sais. On va parler de ses statistiques de buts et de ses années à Paris », lance-t-il sur le plateau de CBS Sports, avant d'en rajouter une couche.