PSG - Kvaratskhelia plus fort que Mbappé : Un consultant anglais se lâche !

Encore auteur d'une prestation XXL en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia confirme match après match qu'il est l'homme en forme du PSG. Auteur d'un doublé contre le Bayern Munich mardi soir dans un match de folie (5-4), le Géorgien a même déjà une place plus importante dans l'histoire du PSG que Kylian Mbappé selon Jamie Carragher.
Recruté pour 70M€ en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a métamorphosé le PSG depuis son arrivée. Et cette saison encore, il est en grande forme comme en témoigne sa nouvelle prestation XXL contre le Bayern Munich mardi soir (5-4). Auteur d'un doublé, le Géorgien a même impressionné Jamie Carragher qui le place même déjà plus haut dans la hiérarchie des joueurs du PSG. Devant même un autre numéro 7, un certain Kylian Mbappé.
Carragher place Kvaratskhelia au-dessus de Mbappé
« Je sais que je vais me faire lyncher sur les réseaux sociaux pour ça. Si vous me demandez aujourd'hui qui a laissé l'empreinte la plus profonde et la plus significative au PSG entre lui et Mbappé, la réponse est Kvaratskhelia. Il n'y a même plus de débat. Je sais. On va parler de ses statistiques de buts et de ses années à Paris », lance-t-il sur le plateau de CBS Sports, avant d'en rajouter une couche.
«Kvaratskhelia a fait plus en deux saisons que Mbappé en quatre»
« Mais qu'a vraiment accompli Mbappé là-bas quand c'était le plus important ? Il est resté des années, on lui a tout donné – les clés de la ville, son mot à dire sur les transferts – et il n'a pas réussi à offrir à ce club ce qui l'obsède : la Ligue des Champions. Il est parti libre pour Madrid, laissant un vide. Kvaratskhelia a fait plus en deux saisons que Mbappé en quatre. Quand Kvaratskhelia a le ballon, les supporters croient en l'avenir de l'équipe », ajoute Jamie Carragher.