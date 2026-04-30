Kylian Mbappé avait un autre surnom avant Donatello : Un ancien coéquipier balance !

Amadou Diawara

Vagner Love a cohabité avec Kylian Mbappé lors de son passage à l'AS Monaco (entre janvier et aout 2016). Interrogé sur l'actuel pensionnaire du Real Madrid, l'ancien attaquant brésilien a dévoilé son surnom de l'époque. D'après Vagner Love, Kylian Mbappé était appelé Bip-bip par ses coéquipiers de l'AS Monaco.

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a tapé dans l'œil du PSG et du Real Madrid lors de ses premiers mois en tant que footballeur professionnel. Et durant l'été 2017, le club de la capitale a remporté son bras de fer contre la Maison-Blanche. En effet, le PSG a bouclé la signature de Kylian Mbappé, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. La clause à 180M€ du joueur ayant été levée par l'écurie rouge et bleu. Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, l'attaquant de 27 ans a décidé de rejoindre le club de ses rêves il y a près d'un an et demi. En fin de contrat le 30 juin à Paris, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

«Là-bas, on l’appelait Bip-bip» Passé par l'AS Monaco entre janvier et aout 2016, Vagner Love a eu l'occasion de voir Kylian Mbappé exploser aux yeux du monde, et ce, de très près. Lors d'un entretien accordé à Sportv, l'ancien buteur brésilien est revenu sur leur cohabitation. D'après Vagner Love, Kylian Mbappé avait un surnom spécial à cette époque.