Kylian Mbappé avait un autre surnom avant Donatello : Un ancien coéquipier balance !

Vagner Love a cohabité avec Kylian Mbappé lors de son passage à l'AS Monaco (entre janvier et aout 2016). Interrogé sur l'actuel pensionnaire du Real Madrid, l'ancien attaquant brésilien a dévoilé son surnom de l'époque. D'après Vagner Love, Kylian Mbappé était appelé Bip-bip par ses coéquipiers de l'AS Monaco.
Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a tapé dans l'œil du PSG et du Real Madrid lors de ses premiers mois en tant que footballeur professionnel. Et durant l'été 2017, le club de la capitale a remporté son bras de fer contre la Maison-Blanche. En effet, le PSG a bouclé la signature de Kylian Mbappé, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. La clause à 180M€ du joueur ayant été levée par l'écurie rouge et bleu. Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, l'attaquant de 27 ans a décidé de rejoindre le club de ses rêves il y a près d'un an et demi. En fin de contrat le 30 juin à Paris, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid.
«Là-bas, on l’appelait Bip-bip»
Passé par l'AS Monaco entre janvier et aout 2016, Vagner Love a eu l'occasion de voir Kylian Mbappé exploser aux yeux du monde, et ce, de très près. Lors d'un entretien accordé à Sportv, l'ancien buteur brésilien est revenu sur leur cohabitation. D'après Vagner Love, Kylian Mbappé avait un surnom spécial à cette époque.
«Sa vitesse était incroyable»
« Sa vitesse était incroyable. Là-bas, on l’appelait Bip-bip. Ce n’est pas moi qui ai joué avec Mbappé, c’est Mbappé qui a joué avec moi. Très jeune, très calme, toujours serein. Il n’a jamais dit du mal de personne », a confié Vagner Love (41 ans), qui a pris sa retraite sportive le mois dernier. Au PSG, Kylian Mbappé avait un tout autre surnom. En effet, ses coéquipiers l'appelaient Donatello à Paris, en référence au personnage des Tortues Ninja qui a une bande violette sur les yeux.