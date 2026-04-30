Blessure de Kylian Mbappé : La statistique qui risque de l'inquiéter...

Le Real Madrid va une fois encore se passer de Kylian Mbappé pour cette fin de saison. La cause ? Une lésion semi-tendineux de la cuisse gauche. Une blessure qui touche pas mal de joueurs qui enchaînent les sprints et qui est synonyme d'alerte pour le joueur et l'équipe de France à l'approche de la Coupe du monde. La multiplication des blessures pourrait commencer à inquiéter le principal intéressé.
Vendredi dernier, Kylian Mbappé a contracté une nouvelle blessure lors de la visite du Real Madrid au Stade Benito-Villamarin du Betis Séville. Avant l'égalisation de l'équipe andalouse en toute fin de match, Mbappé avait prématurément quitté ses partenaires en raison d'une douleur. Le verdict est par la suite tombé : une lésion semi-tendineux de la cuisse gauche, également appelée la blessure des sprinteurs.
«Dans le pire des cas, c’est un grade 2, soit entre 3 et 6 semaines d’absence»
Kylian Mbappé devrait être absent plusieurs semaines. Le docteur en science du sport Jean-Bernard Fabre s'est exprimé lundi sur le nouveau coup d'arrêt de la star du Real Madrid à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) en Amérique du nord. « Si c’est un grade 1, c’est une petite déchirure. La douleur est assez modérée, même supportable. Dans le pire des cas, c’est un grade 2, soit entre 3 et 6 semaines d’absence. Cela impliquerait alors un risque de rechute bien plus important que pour un grade 1 ».
13 blessures en 2 ans au Real Madrid, presque autant que la totalité de son aventure au PSG
Une fois de plus, le numéro 10 du Real Madrid est condamné à rester sur le carreau. En presque deux saisons à la Casa Blanca, Kylian Mbappé a été blessé à 13 reprises. C'est quasiment autant que lors de l'intégralité de son passage de sept ans au Paris Saint-Germain où il avait été blessé 14 fois. Une statistique inquiétante donc pour Mbappé qui se montre de plus en plus fragile physiquement en vieillissant...