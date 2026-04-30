Blessure de Kylian Mbappé : La statistique qui risque de l'inquiéter...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid va une fois encore se passer de Kylian Mbappé pour cette fin de saison. La cause ? Une lésion semi-tendineux de la cuisse gauche. Une blessure qui touche pas mal de joueurs qui enchaînent les sprints et qui est synonyme d'alerte pour le joueur et l'équipe de France à l'approche de la Coupe du monde. La multiplication des blessures pourrait commencer à inquiéter le principal intéressé.

Vendredi dernier, Kylian Mbappé a contracté une nouvelle blessure lors de la visite du Real Madrid au Stade Benito-Villamarin du Betis Séville. Avant l'égalisation de l'équipe andalouse en toute fin de match, Mbappé avait prématurément quitté ses partenaires en raison d'une douleur. Le verdict est par la suite tombé : une lésion semi-tendineux de la cuisse gauche, également appelée la blessure des sprinteurs.

«Dans le pire des cas, c’est un grade 2, soit entre 3 et 6 semaines d’absence» Kylian Mbappé devrait être absent plusieurs semaines. Le docteur en science du sport Jean-Bernard Fabre s'est exprimé lundi sur le nouveau coup d'arrêt de la star du Real Madrid à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) en Amérique du nord. « Si c’est un grade 1, c’est une petite déchirure. La douleur est assez modérée, même supportable. Dans le pire des cas, c’est un grade 2, soit entre 3 et 6 semaines d’absence. Cela impliquerait alors un risque de rechute bien plus important que pour un grade 1 ».