«C’était un peu inquiétant» : Nuno Mendes a vécu un calvaire face à Michael Olise !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Bayern de Vincent Kompany s'est frotté au PSG de Luis Enrique au Parc des Princes. Malgré un Michael Olise des grands soirs, le club bavarois s'est incliné en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Jean-Louis Tourre a pointé du doigt les difficultés de Nuno Mendes face à l'international français.

Qualifié pour les demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique a la lourde tâche de se frotter au Bayern de Vincent Kompany. Lors du match aller, les deux formations se sont affrontés au Parc des Princes ce mardi soir. Au terme d'un match de folie, le PSG a fini par l'emporter (5-4) à Paris.

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«Il mettait toujours dans sa poche l’ailier gauche adverse» Lors du duel entre le PSG et le Bayern, Michael Olise a été époustouflant. Auteur d'un but, l'international français a fait vivre un calvaire à Nuno Mendes pendant la partie. Ce qui n'a pas échappé à Jean-Louis Tourre, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir. « J’ai vu un Nuno Mendes très en difficulté en un contre un avec Olise. Ce qui est assez rare de sa part. Je ne sais pas si c’est le fait d’avoir été un peu diminué ces derniers temps. Sur les matchs de Ligue des Champions de haut niveau, j’avais l’impression qu’il mettait toujours dans sa poche l’ailier gauche adverse. Là, c’était criant. Sur le un contre un pur, départ arrêté, voir Olise l’enrhumer autant de fois, c’était un peu inquiétant », a jugé le journaliste de RMC Sport.