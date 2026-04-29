Arrogance ou timidité : Michael Olise trouble les journalistes en Allemagne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur le terrain, le talent de Michael Olise n’est aujourd’hui plus à démontrer. L’international français fait forte impression avec un ballon au pied, mais voilà qu’en dehors des terrains, l’attaquant bavarois se fait beaucoup plus discret. Olise parle très peu et quand il le fait, il n’est pas vraiment loquace. De quoi déstabiliser les journalistes allemands.

Michael Olise est un joueur qui intrigue. En effet, la personnalité de l’attaquant du Bayern Munich interpelle tout le monde. Certains de ses comportements interrogent à l’instar notamment de ses reconnaissances particulières du terrain avant un match. De même, dans sa communication, Olise est très discret, ne donnant que très peu aux journalistes. Et voilà que du côté de l’Allemagne, ce comportement de l’international français interroge…

Mercato - Michael Olise a la cote au Real Madrid et au PSG : Le Bayern Munich instaure la règle Franck Ribéry ! https://t.co/dCOC995q7t — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Nous ne savons presque rien de lui » Journaliste pour Bild, Nicolas Linner s’est exprimé sur le personnage particulier qu’est Michael Olise. Dans des propos accordés au Canal Champions Club, il a ainsi dit du joueur du Bayern Munich : « Nous ne savons presque rien de lui, de ce qui le motive, ni de ce qu’il ressent. On ne sait pas s’il s’agit d’arrogance ou d’une véritable timidité. Ce qui est assez curieux car on nous répète sans cesse qu’il est très différent dans le vestiaire. Il serait très actif dans le groupe WhatsApp de l’équipe et on dit que c’est un coéquipier très drôle et dynamique ».