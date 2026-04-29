Arrogance ou timidité : Michael Olise trouble les journalistes en Allemagne

Sur le terrain, le talent de Michael Olise n’est aujourd’hui plus à démontrer. L’international français fait forte impression avec un ballon au pied, mais voilà qu’en dehors des terrains, l’attaquant bavarois se fait beaucoup plus discret. Olise parle très peu et quand il le fait, il n’est pas vraiment loquace. De quoi déstabiliser les journalistes allemands.
Michael Olise est un joueur qui intrigue. En effet, la personnalité de l’attaquant du Bayern Munich interpelle tout le monde. Certains de ses comportements interrogent à l’instar notamment de ses reconnaissances particulières du terrain avant un match. De même, dans sa communication, Olise est très discret, ne donnant que très peu aux journalistes. Et voilà que du côté de l’Allemagne, ce comportement de l’international français interroge…
« Nous ne savons presque rien de lui »
Journaliste pour Bild, Nicolas Linner s’est exprimé sur le personnage particulier qu’est Michael Olise. Dans des propos accordés au Canal Champions Club, il a ainsi dit du joueur du Bayern Munich : « Nous ne savons presque rien de lui, de ce qui le motive, ni de ce qu’il ressent. On ne sait pas s’il s’agit d’arrogance ou d’une véritable timidité. Ce qui est assez curieux car on nous répète sans cesse qu’il est très différent dans le vestiaire. Il serait très actif dans le groupe WhatsApp de l’équipe et on dit que c’est un coéquipier très drôle et dynamique ».
« C’est quelqu’un qui est un peu dans son monde à lui »
Sur le plateau de l’émission de Canal+, Samir Nasri s’est justement exprimé sur la personnalité de Michael Olise. L’ancien international français a confié : « C’est quelqu’un qui est un peu dans son monde à lui, qui a une personnalité différente. Mais qui est très attachant d’après ses coéquipiers. Ils disent en plus que dans la vie de groupe, c’est un peu le marrant du groupe. C’est quelqu’un qui n’aime pas être mis en lumière. Donc il a cette posture ».