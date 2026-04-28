Lucas Chevalier à la Coupe du Monde : Le scénario inespéré en équipe de France !

Amadou Diawara

Malgré son statut de doublure de Matvey Safonov au PSG, Lucas Chevalier a été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France. Alors qu'il va révéler sa liste de joueurs choisis pour la Coupe du Monde, le sélectionneur tricolore pourrait citer le nom du portier de 24 ans pour plusieurs raisons.

Transféré au PSG lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier était le gardien numéro 1 de Luis Enrique dès sa signature. Toutefois, le coach espagnol a finalement relégué son portier français au rôle de doublure de Matvey Safonov. Malgré tout, Didier Deschamps a convoqué Lucas Chevalier pour la tournée de l'équipe de France aux Etats-Unis en mars. Et le 14 mai, le sélectionneur tricolore pourrait une nouvelle fois citer le nom du joueur de 24 ans, mais cette fois, pour la prochaine Coupe du Monde.

Equipe de France : Hugo Lloris sur le retour, la réponse de Didier Deschamps est déjà tombée ? https://t.co/HVH5lJ0Nat — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Risser et Butez sont à la peine Selon les informations de L'Equipe, Lucas Chevalier est en ballotage favorable pour être de la partie à la Coupe du Monde 2026. En effet, le gardien du PSG pourrait profiter de la mauvaise forme actuelle de ses concurrents directs. D'une part, Robin Risser (RC Lens) n'est plus du tout dans son assiette depuis trois mois. D'autre part, Jean Butez est en difficulté avec Côme ces derniers temps, notamment dans les grands rendez-vous. Didier Deschamps et son staff devraient prendre le temps de réfléchir si Lucas Chevalier ne rejoue pas avec le PSG cette saison. Toutefois, ils ne devraient pas prendre le risque d'appeler un joueur dont ils ne connaissent pas l'état d'esprit sur un tournoi majeur.