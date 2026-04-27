«Je dois faire attention à ce que je dis» : Un joueur de l'OM répond au coup de gueule de Medina ?

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Facundo Medina a accordé une interview à RMC Sport dans laquelle il a invité ses coéquipiers de l’OM à se secouer. Les mots du défenseur central n’ont pas forcément bien été accueillis par le vestiaire marseillais et après le match contre l’OGC Nice (1-1), c’est Pierre-Emile Hojbjerg qui semble avoir indirectement répondu à l’ancien Lensois.

En cette fin de saison, l’OM est remonté. Le club phocéen espère pouvoir accrocher la troisième place de Ligue 1, mais rien n’est encore fait. Certains Marseillais déçoivent et Facundo Medina a d’ailleurs tenté de réveiller les troupes il y a quelques jours lors d’un entretien accordé à RMC Sport. « Il a tout résumé (Benatia). (…) C’était puissant, avec quelques critiques, il a osé, mais il faut oser avec Marseille. Benatia en a gros sur le cœur dans la mesure où il fait tout pour mettre en place des choses, mais l’équipe ne performe pas. On ne sent pas les guerriers qu’on aimerait avoir à l’OM. On peut perdre le match, mais au moins on a mis les coups et on a montré qu’on est valeureux, mais il n’y a même pas ça. C’est ça le problème. »

🚨 Pierre-Emile Hojbjerg 🇩🇰 était 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗔𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧𝗘́ après le match et 𝗦’𝗘𝗡 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧. 😩



Le capitaine de l’OM a retenu ses mots pour faire attention à ce qu’il dit. 😢



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Hojbjerg répond à Medina ? Pour Facundo Medina, certains joueurs de l’OM ne se donnent pas assez. Cela a encore été le cas dimanche soir car le club phocéen a concédé le match nul sur sa pelouse contre l’OGC Nice. Après la rencontre, le buteur marseillais Pierre-Emile Hojbjerg s’est présenté au micro de Ligue 1+ et il a semblé vouloir répondre à son coéquipier, même s’il a tenté de se retenir. « On n’a pas pu gagner aujourd’hui (hier), pour moi c’est… (…) On doit gagner ce match, c’est fini. On doit arrêter de parler la semaine et maintenant… Je dois faire attention à ce que je dis. On doit gagner ce match, on doit arrêter les choses, ce n’est pas bien ce qu’on fait. »