Zinedine Zidane, le malaise est confirmé avec Emmanuel Petit : «On n’est pas les meilleurs amis du monde»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'équipe de France avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000, Zinedine Zidane n'entretenait pas pour autant des rapports idylliques avec l'ensemble de ses coéquipiers en sélection. Il s'est en effet accroché publiquement avec Emmanuel Petit peu de temps après avoir raccroché les crampons, mais la relation s'est visiblement légèrement améliorée depuis.

Il n'est pas toujours évident de cohabiter dans le vestiaire entre coéquipiers d'une même équipe, et les sélections nationales ne sont pas épargnées par les embrouilles ! L'équipe de France en sait quelque chose, notamment avec l'exemple Didier Deschamps-Christophe Dugarry, deux hommes qui s'écharpent régulièrement dans la presse depuis bientôt dix ans malgré passif commun relativement glorieux avec les Bleus. Et deux autres membres de France 98 se sont également brouillés publiquement en 2008 : Emmanuel Petit et Zinedine Zidane.

« Depuis, on s’est rabibochés » L'ancien milieu de terrain d'Arsenal avait chargé Zinedine Zidane dans son autobiographie sortie en 2008, mais il a affirmé lundi soir dans l'émission TBT9 que les choses s'étaient un peu améliorées : « ‘Zidane est trop lisse est trop proche des grands patrons’. J’ai dit ça il y a 25 ans. Ça fait partie des conneries que j’ai dites. Si je peux expliquer. Je comprends tout à fait lorsqu’on est à la place de Zizou, c’est une icône mondiale de par sa position c’est extrêmement compliqué de pouvoir s’investir et prendre position sur des faits de société. Je comprends parfaitement et à une certaine époque je ne le comprenais pas parce que lorsqu’on est un personnage public on se doit aussi de prendre position certaines fois. Notamment sur des problématiques civiques. Depuis, on s’est rabibochés, je ne vais pas vous mentir, on n’est pas les meilleurs amis du monde, mais on se respecte », a indiqué Emmanuel Petit.