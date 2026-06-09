Mbappé ou Dembélé ? Walid Acherchour a choisi qui doit être la star de l'équipe de France... et c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire contre l'Irlande du Nord (3-1) qui a vu Désiré Doué et surtout Michael Olise briller, la question de l'association entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé est clairement au cœur des débats. Et Walid Acherchour tranche dans le vif en choisissant le joueur qui doit être le leader offensif des Bleus.

La victoire de l'équipe de France contre l'Irlande du Nord (3-1) lundi soir a une nouvelle fois mis en lumière la relation difficile entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur le terrain. Les deux hommes sont censé être les leaders offensifs des Bleus compte tenu de leur statut respectif. Mais cela ne fonctionne pas puisque le Ballon d'Or peine à trouver sa place dans un rôle différent de celui qui est le sien au PSG. Par conséquent, Didier Deschamps pourrait être contraint de choisir entre ses deux stars. Et Walid Acherchour estime que s'il avait le choix, il opterait pour Kylian Mbappé. Une annonce surprenante compte tenu de ses analyses récentes au sujet de l'attaquant du Real Madrid.

Acherchour choisit Mbappé ! « Dembélé emmerde tout le monde. Mais je le dis dans le bon sens. Parce que son statut aujourd'hui, s'il n'est pas Ballon d'Or et s'il n'a pas ce qu'il a fait avec le PSG, c'est moins un souci aujourd'hui. Tu le mets sur le banc, c'est rideau (...) Il y a une histoire au PSG entre Dembélé avec Mbappé et Dembélé sans Mbappé. Il y a une histoire aujourd'hui en équipe de France avec le vrai Mbappé et on n'a plus retrouvé ce Mbappé dans les grosses compétitions depuis la Coupe du monde 2022, ça fait quand même 4 ans. Tu dois trouver une solution. Il y a aussi l'avènement d'Olise », lâche-t-il au micro du Winamax FC avant de poursuivre.