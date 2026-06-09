Vers un duel entre Mbappé et Dembélé pendant la Coupe du monde : «Je n'y crois pas une seconde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, l'équipe de France a dominé l'Irlande du Nord (3-1), mais de nombreuses questions entourent la prestation des Bleus. A commencer par l'animation offensive. Le lien entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne semble pas très fluide. Suffisant pour imaginer Didier Deschamps choisir entre les deux ? Un journaliste n'y croit pas une seconde.

A quelques jours du début de la Coupe du monde, les questions commencent autour de l'équipe de France et de son animation offensive. Et pour cause, contre l'Irlande du Nord, malgré la victoire des Bleus (3-1), Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont déçu. Il faut dire que le Ballon d'Or n'est pas utilisé dans le rôle qui lui permet de briller au PSG, et peine se mettre en valeur en tant que meneur de jeu derrière l'attaquant du Real Madrid. Par conséquent, on pourrait légitimement se demander si l'un ou l'autre sera sacrifié par Didier Deschamps. C'est d'ailleurs la question qui a été posée au journaliste du Parisien Harold Marchetti lors d'une session de questions-réponses sur le site de son média.

«Deschamps ne va pas choisir entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé» « Je n'y crois pas une seconde. Didier Deschamps peut modifier une animation offensive ou adapter son système en fonction de l'adversaire, mais il ne va pas choisir entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Son objectif est au contraire de les associer. On parle du capitaine de l'équipe de France, auteur de 12 buts en deux Coupes du monde, et du Ballon d'Or 2025. Quand vous disposez de deux joueurs de ce calibre, vous cherchez à exploiter leur complémentarité plutôt qu'à les mettre en concurrence », explique-t-il.