PSG - Kvaratskhelia : La comparaison avec Maradona qui lui pose un problème

Alexis Brunet

Lorsqu’il évoluait du côté de Naples, Khvicha Kvaratskhelia impressionnait déjà tout le monde. Le Géorgien était très apprécié par les supporters napolitains qui lui avaient alors donné le surnom de Kvaradona en hommage à Diego Maradona. Un surnom qui plaît beaucoup à l’attaquant du PSG mais qui fait aussi reposer sur ses épaules une certaine pression.

Lors du mercato hivernal de la saison dernière, le PSG frappait un énorme coup. Le club de la capitale cherchait alors à se renforcer en attaque et il avait décidé de s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia, qui était pisté depuis l’été d’avant. Au final, le champion de France l’a transféré contre un chèque de 70M€ et cela s’est avéré être une réussite tant le Géorgien se montre décisif avec Paris.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia 🇬🇪 : « On sait qu’on est capable de tout. 😤



𝗢𝗡 𝗣𝗘𝗨𝗧 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 ! » ❤️💙



🎙️ conf. de presse pic.twitter.com/xF946Y9Glu — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2026

« Il faut leur montrer que vous pouvez endosser ce surnom » Avant de faire le bonheur du PSG, Khvicha Kvaratskhelia a ébloui Naples de son talent de 2022 à 2025. Le Géorgien était très aimé par les supporters qui l’ont d’ailleurs surnommé Kvaradona en hommage à Diego Maradona, passé par le club italien de 1984 à 1992. Un surnom qui met un peu la pression à l’attaquant parisien, comme il l’a révélé ce lundi en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Lorsque je jouais à Naples, les gens m'appelaient Kvaradona dans la rue. C'est toujours un plaisir d'être comparé à l'un des meilleurs de ce 'game'. Maradona était à Napoli et toutes les familles à Naples ont des photos de lui dans leur maison. C'est vraiment l'un des meilleurs de l'histoire. Je suis très fier d'avoir ce surnom. Vous savez, c'était aussi difficile d'être comparé à Maradona, parce qu'à chaque fois que vous allez sur le terrain, il faut leur montrer que vous pouvez endosser ce surnom. Mais oui, je suis très content. »