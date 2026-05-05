Mercato : Le frère Khvicha Kvaratskhelia va rejoindre un grand club européen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la famille Kvaratskhelia, je demande le petit frère. Âgé de 16 ans, Tornike évolue avec la réserve du Dinamo Tbilissi et attire déjà le regard des plus grands clubs européens puisqu'il devrait s'envoler pour Munich afin de visiter les installations du Bayern en vue d'un éventuel transfert.

Petit à petit, le football géorgien se fait une place importante dans le football européen, et notamment en France où ils sont plusieurs à évoluer à l'image de Zuriko Davitashvili (ASSE) ou encore des trois attaquants du FC Metz Giorgi Tsitaishvili, Giorgi Kvilitaia et Giorgi Abuashvil. Mais c'est également le cas dans de grands championnats européens. Georges Mikautadze a ainsi rejoint Villarreal l'été dernier tandis que le portier Giorgi Mamardashvili évolue à Liverpool. Mais bien évidemment, la grande star du football géorgien n'est autre que l'ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia.

Le petit frère de Khvicha Kvaratskhelia vers le Bayern ? D'ailleurs, un autre Kvaratskhelia pourrait prochainement débarquer dans un grand championnat européen puisque le petit frère du numéro 7 du PSG serait dans le viseur du Bayern Munich. Selon les informations de la version géorgienne de La Gazzetta dello Sport, Tornike Kvaratskhelia s'est envolé vers la Bavière afin de rencontrer les dirigeants du Bayern et visiter les installations du club. Du haut de ses 16 ans, il évolue encore avec la réserve du Dinamo Tbilissi et avait sa première apparition récemment avec le groupe professionnel. Comme son grand frère, Tornike Kvaratskhelia évolue au poste d'ailier gauche.