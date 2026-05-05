Le Real Madrid a appelé Endrick : C'est la fin du rêve pour l'OL ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, Endrick a toutefois ouvert la porte à l'idée de rester une saison supplémentaire à l'OL. Néanmoins, la décision reviendra également au Real Madrid qui semble compter sur le jeune attaquant brésilien en vue de la saison prochaine.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OL a réalisé un très joli coup en obtenant le prêt sans option d'Endrick en provenance du Real Madrid. Il faut dire que le jeune attaquant brésilien était barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrygo sur le front de l'attaque madrilène, et avait besoin de temps de jeu en vue de la Coupe du monde. Et c'est chose faite puisqu'Endrick est titulaire indiscutable à l'OL. A tel point que désormais, il se verrait bien rester une saison supplémentaire chez les Gones.

Endrick ouvre la porte à l'OL... « Mon avenir ? Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien », a-t-il confié au micro de Ligue1+ après la victoire contre le Stade Rennais dimanche soir (4-2).