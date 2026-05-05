Le Real Madrid a appelé Endrick : C'est la fin du rêve pour l'OL ?

Bien que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, Endrick a toutefois ouvert la porte à l'idée de rester une saison supplémentaire à l'OL. Néanmoins, la décision reviendra également au Real Madrid qui semble compter sur le jeune attaquant brésilien en vue de la saison prochaine.
Lors du précédent mercato d'hiver, l'OL a réalisé un très joli coup en obtenant le prêt sans option d'Endrick en provenance du Real Madrid. Il faut dire que le jeune attaquant brésilien était barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrygo sur le front de l'attaque madrilène, et avait besoin de temps de jeu en vue de la Coupe du monde. Et c'est chose faite puisqu'Endrick est titulaire indiscutable à l'OL. A tel point que désormais, il se verrait bien rester une saison supplémentaire chez les Gones.
Endrick ouvre la porte à l'OL...
« Mon avenir ? Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien », a-t-il confié au micro de Ligue1+ après la victoire contre le Stade Rennais dimanche soir (4-2).
... mais le Real Madrid intervient
Cependant, Endrick est prêté sans option d'achat ce qui va avoir pour conséquence de le voir revenir au Real Madrid dans un premier temps, avant qu'une décision définitive ne soit prise. Et visiblement, elle ne sera pas positive pour l'OL. Selon les informations de L'EQUIPE, la direction du club merengue a d'ores et déjà contacté les agents d'Endrick afin de les prévenir que le Real comptait sur le jeune attaquant brésilien en vue de la saison prochaine. La seule solution pour les Lyonnais pourrait venir du futur entraîneur qui aura forcément son mot à dire dans ce dossier.