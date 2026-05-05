Mercato - L’OM a sorti le grand jeu pour ce transfert : «Ils sont venus me chercher en hélicoptère»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, les temps sont durs pour l’OM, qui pourrait bien faire une cure d’austérité dans les mois à venir. Mais voilà qu’il y a quelques années de cela, le club phocéen faisait les choses en grand pour certains de ses transferts. C’est notamment ce qui est arrivé en 1998 quand l’OM était allé chercher un champion du monde en la personne de Robert Pirès.

Désormais consultant, Robert Pirès a connu une très belle carrière de joueur. Alors qu’on se souvient de lui avec l’équipe de France, ayant notamment remporté la Coupe du monde 1998, ou encore sous le maillot d’Arsenal, il a également défendu les couleurs de l’OM. Juste après après avoir remporté le Mondial, Pirès, qui était alors à Metz, était courtisé par le PSG, Monaco ou encore Marseille, mais c’est à l’OM qu’il avait décidé de poursuivre sa carrière.

« C’était le grand Olympique de Marseille » En 1998, l’OM s’offrait donc un champion du monde en la personne de Robert Pirès. Et pour le signer, le club phocéen avait mis les petits plats dans les grands. Pour Europe 1, l’ancien Olympien a raconté : « C’est Courbis qui m’a convaincu de signer à l’OM ? Oui. C’est lui qui m’a convaincu, c’est lui qui m’a appelé, c’est lui qui m’a dit comment j’allais jouer dans cette formation. Je me souviens, à l’époque le président était Robert Louis-Dreyfus, ils sont venus me chercher en hélicoptère à Metz. Carrément. On a fait l’aller-retour Metz-Zurich, on a signé le contrat, je suis reparti en hélicoptère. C’était le grand Olympique de Marseille. J’avais signé à l’époque 7 ans, j’ai fait 2 ans ».