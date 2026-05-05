Mercato - OL : Endrick est prêt à rester à Lyon !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur dimanche soir contre le Stade Rennais (4-2), Endrick confirme que son prêt est une réussite. Cependant, l'OL n'a pas d'option d'achat pour conserver définitivement l'attaquant brésilien du Real Madrid. Mais cela n'empêche pas Endrick de se projeter avec les Gones.

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a réalisé un très joli coup en obtenant le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Privé de numéro 9 après le départ de Georges Mikautadze, l'OL cherchait un avant-centre compte tenu des prestations de Martin Satriano. Endrick a ainsi débarqué sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance du Real Madrid. Une situation qui laisse supposer que le jeune brésilien n'est que de passage à Lyon. Mais alors que l'OL est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, Endrick ouvre la porte à l'idée de faire une saison supplémentaire à l'OL.

Endrick ouvre la porte à l'OL « Mon avenir ? Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien », confiait-il au micro de Ligue1+ avant de revenir sur la belle victoire face au Stade Rennais.