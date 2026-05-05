Mercato - OM : «On sait qu’il va partir», c'est acté pour Habib Beye !

Pierrick Levallet

Avec sa défaite sur la pelouse du FC Nantes ce samedi (3-0), l’OM peut désormais tirer un trait sur la troisième place de Ligue 1. Et cela pourrait bien sceller l’avenir d’Habib Beye. Le coach de 48 ans n’a pas rempli les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée. Son départ serait ainsi d’ores et déjà acté.

Ce samedi, l’OM a dit adieu à la troisième place de Ligue 1. Le club phocéen s’est incliné sur la pelouse du FC Nantes (3-0) et se retrouve ainsi à sept points de l’OL à deux journées de la fin du championnat. La Ligue des champions s’éloignent ainsi de plus en plus, la quatrième position étant également à cinq unités. Et cela pourrait bien sceller l’avenir d’Habib Beye.

«L’objectif c’était la 3e place et la Coupe de France, il n’y a ni l’un, ni l’autre» « Plus personne ne veut prendre la parole dans cette équipe. 80% des joueurs se voient ailleurs, ceux qui voudraient rester se posent aussi des questions parce qu’ils n’ont pas de nouvelles d’en-haut puisqu’il n’y a pas d’en-haut. Le directeur sportif va partir, l’entraîneur on sait qu’il va partir. J’acte déjà son départ ? Oui parce que l’objectif c’était la 3e place et la Coupe de France, il n’y a ni l’un, ni l’autre » a confié le journaliste Anthony Clément sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.