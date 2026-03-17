Des nouveaux joueurs au PSG pour 0€, «c’est énorme»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Assez calme lors des deux dernières périodes de mercato, avec seulement les arrivées d’Illia Zabarnyi, Renato Marin, Lucas Chevalier et Dro Fernandez, le PSG a tout de même renforcé son effectif grâce à des joueurs qui ne lui ont quasiment rien coûté. Une stratégie validée par un dirigeant de club, qui estime que Paris va continuer en ce sens.

Ancien joueur de Chelsea, Demba Ba avait inscrit le but qui avait éliminé le PSG de la Ligue des champions dès les quarts de finale en 2014. Désormais directeur sportif de Dunkerque, en Ligue 2, le natif de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, s’est confié auprès du Parisien, comparant les projets des deux clubs, dont les effectifs sont assez jeunes.

Mercato - PSG : «Allez chercher le meilleur», Luis Enrique est espéré dans un autre club https://t.co/cbrCWvAiCe — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Les Parisiens vont continuer à s’appuyer sur leur centre de formation » « L’expérience est-elle capitale dans cette compétition ? Oui. Surtout dans la configuration du PSG d’aujourd’hui. Leur coach aime avoir des jeunes pour des raisons qui lui sont propres et que je comprends. Luis Enrique n’hésite pas à les mettre en confiance et à leur donner du temps de jeu. Depuis qu’il est arrivé, combien de jeunes a-t-il lancés du centre de formation ? C’est énorme ! », a déclaré Demba Ba. « Mayulu marque en finale de Champions League, Zaïre-Emery excelle aujourd’hui, Ibrahim Mbaye est là même s’il joue moins régulièrement car les cadres sont revenus. Les Parisiens vont continuer à s’appuyer sur leur centre de formation. Pour avoir assisté à des matchs de l’équipe de Youth League, on voit des cohérences entre ce que Paris fait avec son équipe première et ses formations en bas. »