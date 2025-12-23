Pierre Ménès - Habib Beye : Le gros clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien collègue d'Habib Beye dans le Canal Football Club sur Canal +, Pierre Ménès n'a pas eu que des moments heureux avec l'actuel entraîneur du Stade Rennais. Il se remémore en effet un clash qui avait éclaté avec Beye parmi ses nombreux souvenirs d'antenne avec les consultants.

Durant sa longue carrière en télévision, principalement sur M6 et par la suite sur Canal +, Pierre Ménès a eu l'occasion de côtoyer de nombreux consultants dans ses émissions de football. L'ancien journaliste a évoqué le sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, et y évoque ses meilleures relations ainsi que ses plus gros clashs en télévision avec les consultants. Et Ménès raconte notamment un accrochage avec Habib Beye, l'actuel coach du Stade Rennais.

Ménès et sa belle amitié avec Dugarry et Boulleau Pierre Ménès évoque dans un premier temps sa belle amitié avec Christophe Dugarry : « Celui avec lequel je me suis le mieux entendu, c’est Christophe Dugarry, parce que Duga c’est moi qui l’avais proposé à M6 du temps de 100% Foot. C’était le premier invité du premier numéro de l’émission, avec Bruno Solo. Quand on a eu les droits de la Coupe du Monde, j’ai vraiment milité pour que ce soit lui qui commente les matchs. J’ai toujours beaucoup aimé Duga comme joueur, je l’ai énormément apprécié, il est très intelligent. Et même si elle a disparu de ma vie, je m’entendais très bien avec Laure Boulleau aussi », explique-t-il.