Chevalier - PSG : Le nouveau gros coup de pression inattendu !

Alexis Brunet

Lors de la finale de la Coupe intercontinentale, Matvey Safonov a été héroïque, mais le portier s’est malheureusement fracturé la main gauche. Le club de la capitale a annoncé que son gardien de but serait indisponible pendant trois ou quatre semaines, mais selon un médecin russe cela sera beaucoup moins. De quoi mettre un nouveau coup de pression à Lucas Chevalier.

Ces derniers temps, Lucas Chevalier n’est plus titulaire au PSG. Dans un premier temps blessé, le Français a laissé sa place à Matvey Safonov, qui a parfaitement assuré l’intérim. Remis physiquement, l’ancien Lillois n’était toutefois pas titulaire lors de la finale de la Coupe intercontinentale, remportée par le club de la capitale grâce à une extraordinaire performance de l’international russe.

Safonov de retour plus tôt que prévu ? Lors de la séance de tirs au but face à Flamengo, Matvey Safonov a arrêté quatre des cinq tentatives de l’équipe brésilienne. Malheureusement, sur l’un des arrêts, le portier s’est fracturé la main gauche. Le PSG a par la suite annoncé une indisponibilité de trois à quatre semaines pour son joueur, mais cela pourrait être beaucoup moins selon un médecin russe. « Ce genre de blessure guérit très bien, surtout qu’il s’agit d’une blessure au bras. Je doute donc fortement qu’il lui faille plus de trois semaines pour se rétablir. Après quatre semaines, il pourra jouer sans aucune restriction. Parfois, on peut baisser les bras, et si ce n’est qu’une petite déchirure, on n’est pas obligé d’attendre la guérison. Mais comme Safonov est gardien de but, il peut s’entraîner et rester en bonne condition physique. Il pourra reprendre les exercices de gardien d’ici une semaine et demie à deux semaines : jongler, travailler sa sensibilité. Quatre semaines, c’est le maximum. Mais il pourrait revenir sur le terrain plus tôt », a confié le docteur Nikita Karlitsky à MatchTV.