Transfert à 60M€ : La catastrophe qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Décidé à miser sur la jeunesse, le PSG pourrait piocher en Ligue 1 sur le mercato. Le club de la capitale garderait en effet un œil attentif sur l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans aurait toutefois la cote en Premier League. Manchester United pourrait notamment accélérer les choses pour le crack du LOSC.

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a changé radicalement sa manière de recruter. Le club de la capitale ne souhaite plus miser sur les stars, mais plutôt sur la jeunesse pour laisser le collectif au centre du projet. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs piocher directement en Ligue 1 pour offrir à Luis Enrique un profil qui lui plairait.

Le PSG garde un oeil sur Ayyoub Bouaddi Le PSG suivrait en effet avec attention l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, l’international Espoirs français s’est installé dans le onze du LOSC. Les Dogues attendraient d’ailleurs aux alentours de 60M€ pour laisser filer leur jeune milieu de terrain. Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup, au contraire.