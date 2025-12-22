Mercato - OL : Riolo vend la mèche pour le prochain transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après ses déboires, l'OL est resté en Ligue 1 mais a dû constituer un effectif totalement nouveau en baissant largement la masse salariale. Le club a quand même des objectifs cette saison et vise Himad Abdelli cet hiver. Le milieu de 26 ans d'Angers a tapé dans l'œil des dirigeants sauf que Daniel Riolo n'y croit pas beaucoup, étant donné l'état des finances lyonnaises...

Malgré ses difficultés financières, l'OL ne perd pas de vue le mercato qui approche et semble avoir de réelles ambitions pour améliorer son effectif. Le club se positionne sur Himad Abdelli, dont le contrat touche à sa fin en juin 2026. Le milieu d'Angers réalise un début de saison intéressant et il dispute actuellement la CAN avec l'Algérie. L'OL va peut-être devoir orchestrer un départ pour réaliser l'opération.

« Il n’y a pas d’un peu cher, ils ont zéro » Pas passé loin du drame face à la DNCG l'été dernier, l'OL aurait pu être rétrogradé administrativement en Ligue 2 voire pire. Le club a évité le cauchemar mais doit rester prudent concernant ses dépenses. « Pour que quelqu’un vienne, il faut qu’il y ait vente avec un prix de revente beaucoup beaucoup plus important. Il n’y a pas d’un peu cher, ils ont zéro. Ils sont même en dessous de zéro avec les dettes donc ils ne peuvent pas dépenser » assure Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.