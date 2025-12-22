Transfert à 0€ : C'est confirmé à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'OM réussissait une très joli opération en mettant la main sur Angel Gomes pour 0€. Arrivé libre du LOSC, l'Anglais a ainsi intégré l'effectif de Roberto De Zerbi, mais voilà que quelques mois plus tard, le Marseillais est à la peine. A tel point qu'il serait déjà question d'un départ d'Angel Gomes en janvier.

Avec Elye Wahi, Ismaël Koné et Lillian Brassier, l'OM n'avait pas hésité à trancher dans le vif. En janvier dernier, le club phocéen s'était ainsi séparé de ces trois joueurs alors qu'ils étaient pourtant arrivés quelques mois plus tôt. N'ayant pas réussi à convaincre à Marseille, la sanction a été radicale. Et voilà que l'histoire pourrait se reproduire du côté de l'OM.

C'est déjà fini pour Angel Gomes à l'OM ? Cette fois, c'est Angel Gomes qui pourrait faire les frais de l'intransigeance de l'OM. Débarqué à l'été libre en provenance du LOSC, l'Anglais n'y arrive pas sur la Canebière. C'est ainsi que la possibilité d'un départ au mercato hivernal a été évoquée et voilà que ce lundi, L'Equipe en a rajouté une couche : Angel Gomes ferait bel et bien partie des candidats à un départ en janvier.