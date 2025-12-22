Transfert à 0€ : C'est confirmé à l'OM !

Lors du dernier mercato estival, l'OM réussissait une très joli opération en mettant la main sur Angel Gomes pour 0€. Arrivé libre du LOSC, l'Anglais a ainsi intégré l'effectif de Roberto De Zerbi, mais voilà que quelques mois plus tard, le Marseillais est à la peine. A tel point qu'il serait déjà question d'un départ d'Angel Gomes en janvier.
Avec Elye Wahi, Ismaël Koné et Lillian Brassier, l'OM n'avait pas hésité à trancher dans le vif. En janvier dernier, le club phocéen s'était ainsi séparé de ces trois joueurs alors qu'ils étaient pourtant arrivés quelques mois plus tôt. N'ayant pas réussi à convaincre à Marseille, la sanction a été radicale. Et voilà que l'histoire pourrait se reproduire du côté de l'OM.
C'est déjà fini pour Angel Gomes à l'OM ?
Cette fois, c'est Angel Gomes qui pourrait faire les frais de l'intransigeance de l'OM. Débarqué à l'été libre en provenance du LOSC, l'Anglais n'y arrive pas sur la Canebière. C'est ainsi que la possibilité d'un départ au mercato hivernal a été évoquée et voilà que ce lundi, L'Equipe en a rajouté une couche : Angel Gomes ferait bel et bien partie des candidats à un départ en janvier.
« Je ne trouve pas qu’il traverse un moment difficile »
C'est compliqué jusqu'à présent pour Angel Gomes à l'OM. L'Anglais peut néanmoins compter sur le soutien de ses coéquipiers face aux critiques. Récemment, Timothy Weah confiait : « Le foot, c’est comme ça : parfois tu es bien, parfois moins bien. Je ne trouve pas qu’il traverse un moment difficile. Il y a beaucoup de matchs et le coach fait des choix très tactiques. Angel (Gomes) joue à très haut niveau et il est très professionnel. Je suis fier de lui. On vient de loin tous les deux. J’essaie de lui ramener un peu de joie, de le soutenir. On va continuer à se battre ensemble ».