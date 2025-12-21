Benjamin Pavard : Le coup historique annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, l’OM s’est facilement qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France ce dimanche après-midi (0-6). Une compétition que Marseille n’a plus remportée depuis 1989 et comme l’a assuré Benjamin Pavard à l’issue de la rencontre, l’objectif des Olympiens est d’aller au bout cette saison.

Pour son dernier match de l’année 2025, l’OM s’est offert une large victoire sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6), en 32e de finale de la Coupe de France. Les Olympiens ne sont pas tombés dans le piège auquel s’attendait Roberto De Zerbi et ont facilement décroché leur ticket pour le prochain tour.

« On a fait le boulot » « Il ne fallait pas sous-estimer cette équipe. C’était dur, on a concédé quelques occasions, mais on a fait le boulot. Très fier de l’équipe, de cette victoire, et surtout aussi d’avoir fait le clean sheet », a réagi Benjamin Pavard au micro de beIN Sports.