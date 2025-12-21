L’OM ridiculisé, le piège anticipé par De Zerbi !

Ce dimanche, l’OM a fait son entrée en Coupe de France avec une rencontre face à Bourg-Péronnas. Si le club phocéen s’est présenté en favori pour cette rencontre, Roberto De Zerbi n’a clairement pas pris à la légère son adversaire. En effet, pour l’occasion, l’entraîneur de l’OM n’a pas vraiment fait tourner son équipe. Et pour cause…
Dernier match de l’année 2025 ce dimanche pour l’OM. Le club phocéen a rendez-vous avec Bourg-Péronnas en Coupe de France. Mais voilà que pour affronter la formation de National, Roberto De Zerbi a choisi d’aligner ses meilleurs éléments et de ne pas faire tourner. Ainsi, au coup d’envoi, côté OM, on pouvait retrouver Mason Greenwood, Igor Paixao, Pierre-Emile Höjbjerg, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard ou encore Emerson.
« On se ridiculise et on peut perdre »
Avant le coup d’envoi de la rencontre, pour BeIN Sports, Roberto De Zerbi s’est justifié par rapport à sa composition d’équipe. L’entraîneur de l’OM a alors expliqué : « Nous avons cherché à mettre la meilleure formation possible. Ceux qui sont en forme. Ceux qui sont expérimentés. C’est un match piège. Il faut être sérieux, le plus possible. Sinon, on se ridiculise et on peut perdre ».
« Les matchs de Coupe sont difficiles »
« Les joueurs expérimentés savent ce qui les attendent, c’est un match difficile et il faudra être sérieux et jouer avec intensité. De quoi je me méfie ? Du match en lui même. On sait que c’est une équipe qui veut jouer, on a analysé l’adversaire. Et les matchs de Coupe sont difficiles », a poursuivi De Zerbi.