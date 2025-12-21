L’OM ridiculisé, le piège anticipé par De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, l’OM a fait son entrée en Coupe de France avec une rencontre face à Bourg-Péronnas. Si le club phocéen s’est présenté en favori pour cette rencontre, Roberto De Zerbi n’a clairement pas pris à la légère son adversaire. En effet, pour l’occasion, l’entraîneur de l’OM n’a pas vraiment fait tourner son équipe. Et pour cause…

Dernier match de l’année 2025 ce dimanche pour l’OM. Le club phocéen a rendez-vous avec Bourg-Péronnas en Coupe de France. Mais voilà que pour affronter la formation de National, Roberto De Zerbi a choisi d’aligner ses meilleurs éléments et de ne pas faire tourner. Ainsi, au coup d’envoi, côté OM, on pouvait retrouver Mason Greenwood, Igor Paixao, Pierre-Emile Höjbjerg, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard ou encore Emerson.

« On se ridiculise et on peut perdre » Avant le coup d’envoi de la rencontre, pour BeIN Sports, Roberto De Zerbi s’est justifié par rapport à sa composition d’équipe. L’entraîneur de l’OM a alors expliqué : « Nous avons cherché à mettre la meilleure formation possible. Ceux qui sont en forme. Ceux qui sont expérimentés. C’est un match piège. Il faut être sérieux, le plus possible. Sinon, on se ridiculise et on peut perdre ».