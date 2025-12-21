OM : Greenwood choisit l’Algérie, c’est une surprise !

Ça y est, le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations est imminent. En effet, ce dimanche soir, ça va débuter avec la rencontre entre le pays hôte, le Maroc, et les Comores. Le début d’une longue bataille pour savoir qui succèdera à la Côte d’Ivoire. Et au jeu des pronostics, du côté de l’OM, Mason Greenwood a son favori pour cette CAN 2025.
A domicile, le Maroc d’Achraf Hakimi et de Walid Regragui a un rêve : remporter la Coupe d’Afrique des Nations. Pour les Lions de l’Atlas, cela va débuter ce dimanche soir avec une rencontre face aux Comores. Le pays hôte fait partie des grands favoris pour cette nouvelle édition de la CAN, au même titre notamment que le Sénégal. Mais attention à la concurrence car d’autres prétendants pourraient se mêler à cette course.
« Qui va gagner la CAN ? L’Algérie »
Quand il s’agit d’évoquer les favoris pour cette CAN, l’Algérie n’arrive pas vraiment parmi les premières nations citées. Pourtant, les Fennecs ont leurs supporters. C’est notamment le cas de Mason Greenwood à l’OM. En effet, pour les médias du club phocéen, l’Anglais a fait savoir : « Qui va gagner la CAN ? L’Algérie ».
Le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale au programme !
Après avoir remporté la CAN en 1990, l’Algérie est toujours en quête d’un deuxième sacre continentale. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Pour les Fennecs, la compétition va débuter mardi par une rencontre face au Soudan. Ensuite, ce sont le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale qui se dresseront sur la route des joueurs de Vladimir Petkovic durant la phase de poules.