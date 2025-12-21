PSG - Hakimi : Le miracle est confirmé !

Alexis Brunet

Le 4 novembre dernier, un énorme coup dur frappait Achraf Hakimi. Face au Bayern Munich, le latéral droit quittait la pelouse du Parc des princes en pleurs, blessé à la cheville. Le joueur du PSG voyait alors son rêve de disputer une CAN à domicile avec le Maroc s’éloigner mais contre toute attente un miracle est en train de se produire. Tous les voyants sont au vert, le Parisien pourrait bien être titulaire dimanche contre les Comores.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’Achraf Hakimi n’a pas disputé la moindre minute d’un match. Plus exactement, cela fait 46 jours que le Marocain est à l’infirmerie à la suite d’un très mauvais tacle de la part de Luis Diaz lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.

Achraf Hakimi a été sélectionné par Regragui Malgré la gravité de sa blessure, Achraf Hakimi a décidé de ne pas se laisser abattre et il s’est donc rapidement mis au travail pour essayer de revenir au plus vite. Dans ce sens, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a décidé de l’appeler dans son groupe pour la CAN, qui débute ce dimanche. Un sacré pari, mais qui est en passe d’être gagné.