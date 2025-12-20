PSG : Luis Enrique a tranché, nouveau coup dur pour Chevalier !

Actuellement, Lucas Chevalier ne vit pas sa meilleure période au PSG. Le gardien de but a enchaîné une blessure puis plusieurs matchs sur le banc car Matvey Safonov avait réussi à montrer de belles choses en son absence. Ce samedi, un nouveau coup dur vient de tomber pour le Français car Luis Enrique lui a préféré Renato Marin pour la rencontre de Coupe de France contre Fontenay.
Durant la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, Matvey Safonov a été exceptionnel. Lors de la séance de tirs au but, le portier du PSG a arrêté quatre des cinq tentatives des Brésiliens, permettant ainsi au champion de France de mettre la main sur un nouveau titre. Le Russe mettait alors également la pression sur Lucas Chevalier pour le poste de numéro un.
Safonov s’est blessé
Malheureusement, ce match contre Flamengo a coûté cher à Matvey Safonov. En effet, l’international russe s’est fracturé la main en arrêtant un tir au but et il sera donc absent pour trois à quatre semaines. Il est donc forfait pour la rencontre de ce samedi soir contre le Vendée Fontenay Foot en Coupe de France.
Marin préféré à Chevalier
Une absence qui aurait pu profiter à Lucas Chevalier, mais ce n’est finalement pas le cas. En effet, Luis Enrique a décidé de titulariser Renato Marin, habituel troisième gardien dans la hiérarchie, pour le match de Coupe de France. Ce dernier va ainsi disputer ses premières minutes avec l’équipe professionnelle du PSG. Un nouveau coup dur pour Lucas Chevalier qui n’a plus été titulaire avec Paris depuis le 29 novembre dernier (défaite 1-0 contre Monaco) et qui va donc devoir batailler pour retrouver la place de numéro un.