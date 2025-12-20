Un nouveau joueur arrive au PSG, c'est confirmé ! 

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Nantes pour y affronter le Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. Pour l’occasion, Luis Enrique sera privé de nombreux joueurs, ce qui va profiter à certains. En effet, le coach parisien devrait faire appel au jeune David Boly, qui pourrait même fêter sa première titularisation.

L’année du PSG n’est pas officiellement terminée. Les Parisiens doivent encore disputer un match samedi soir et il s’agit des 32èmes de finale de Coupe de France face au club de Vendée Fontenay Foot, pensionnaire de N3. La rencontre aura lieu pour l’occasion à La Beaujoire, qui est normalement l’antre du FC Nantes.

Plusieurs absents côté PSG Le PSG est donc le grandissime favori de cette rencontre, mais il devra toutefois faire sans certains joueurs. En effet, Kang-in Lee, Achraf Hakimi et Matvey Safonov, tous blessés, ne sont pas disponibles. Willian Pacho et Bradley Barcola ont eu le droit de partir en vacances plus tôt et ils ne pourront donc pas aider leurs coéquipiers également.