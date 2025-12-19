«Guerre» à l’OM, le craquage de Roberto De Zerbi !

Alexis Brunet

Pour son dernier match de l’année, l’OM affronte Bourg-en-Bresse dimanche en Coupe de France. Avant cette rencontre, Roberto De Zerbi était de passage en conférence de presse. L’entraîneur italien s’est notamment énervé au sujet de fausses informations lancées par certains médias selon lui.

Lors des deux derniers matchs, Roberto De Zerbi avait décidé de laisser Leonardo Balerdi sur le banc au coup d’envoi. Selon certaines sources, cela exprimait alors un malaise entre les deux hommes. Un mensonge selon le coach de l’OM, qui a tenu à rétablir la vérité en conférence de presse.

De Zerbi s’énerve au sujet de Balerdi « Mon accolade avec Balerdi (lors de l’entraînement de ce vendredi) ? Je l’ai fait pour que ceux qui vous lisent comprennent, car vous ne dites pas toujours la vérité. L'an passé, on avait dit que j'avais perdu mon vestiaire, qu'il y avait une guerre en interne... Puis notre film est sorti (sur les coulisses de la saison marseillaise, NDLR) et il était assez clair », a déclaré le coach de l’OM en conférence de presse, d’après des propos rapportés par RMC Sport.