La séparation qui fait mal : Zidane se livre !

Parti très jeune de la maison familiale de Marseille pour le centre de formation de Cannes, Zinedine Zidane avait donc été séparé de ses parents. L'ancien meneur de jeu s'est longuement confié à ce sujet et évoque les inquiétudes liées à un éloignement aussi prématuré de ses parents.
En juin 2022, alors qu'il fêtait un anniversaire très spécial avec ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait une interview à L'EQUIPE pour l'occasion. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France se livrait notamment sur la séparation avec ses parents, alors qu'il n'était qu'une jeune adolescent.
Zidane et son départ de la maison
« Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là », indique Zinedine Zidane, dont les parents se sont faits du souci au moment de son départ.
« Mes parents n’étaient pas trop contents »
« Une cassure dans mon adolescence ? Plus pour mes parents encore que pour moi. Ils ne voulaient pas me laisser partir comme ça, livré à moi-même et déjà au centre de formation. Ils avaient peur des mauvaises fréquentations (…) Mes parents n’étaient pas trop contents que je n’aie pas poussé les études. Moi, j’étais centré sur le foot. Avec ce départ à Cannes, à partir de là, je me suis dit que j’allais bosser pour mes parents. Je voulais qu’ils soient fiers de moi », précise l'ancien joueur du Real Madrid.