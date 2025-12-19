La séparation qui fait mal : Zidane se livre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti très jeune de la maison familiale de Marseille pour le centre de formation de Cannes, Zinedine Zidane avait donc été séparé de ses parents. L'ancien meneur de jeu s'est longuement confié à ce sujet et évoque les inquiétudes liées à un éloignement aussi prématuré de ses parents.

En juin 2022, alors qu'il fêtait un anniversaire très spécial avec ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait une interview à L'EQUIPE pour l'occasion. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France se livrait notamment sur la séparation avec ses parents, alors qu'il n'était qu'une jeune adolescent.

Zidane et son départ de la maison « Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là », indique Zinedine Zidane, dont les parents se sont faits du souci au moment de son départ.