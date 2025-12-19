Zidane : Le rendez-vous secret pour son infidélité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après quatre ans de bons et loyaux services, Zinedine Zidane avait décidé de quitter la Juventus Turin en 2001 et de faire une infidélité au club italien en signant chez un autre cador du football européen : le Real Madrid. Et Zidane se livre sur le rendez-vous secret qui a tout acté dans sa rupture avec la Juve.

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juin 2022, à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane se livrait sans détour sur les coulisses de son transfert XXL de la Juventus Turin pour le Real Madrid en 2001. Un deal record pour l'époque, à hauteur de 80M€, et qui s'était concrétisé à l'occasion d'un rendez-vous secret entre Zidane et Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

« Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous » « C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », révèle Zinedine Zidane, qui avait donc décidé de faire une infidélité à la Juventus en signant dans un autre grand club étranger.