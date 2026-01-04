C’est signé : Il fait son retour à Marseille, le grand bonheur avec l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté cette saison, le FC Nantes a réussi à décrocher une belle victoire face à l'OM ce dimanche pour la reprise du championnat. Les Canaris ont été bien aidés par l'expulsion de deux joueurs côté marseillais et pour illustrer ce succès, Rémy Cabella, ancien joueur de l'OM, a marqué un penalty en fin de match. Une belle journée pour lui.

À peine arrivé, Rémy Cabella s'est déjà montré décisif en inscrivant le deuxième but de son équipe contre l'OM (2-0). Grâce à cette victoire, le FC Nantes laisse pour le moment son fauteuil de lanterne rouge. De retour au Vélodrome, la recrue nantaise avait à cœur de souligner l'effort collectif de la part de ses coéquipiers, lui qui est entré en jeu pendant la rencontre. Le club vient de marquer 3 points très précieux.

Le FC Nantes bat l'OM, Rémy Cabella jubile Même si les Marseillais ont fini la rencontre à 9, Rémy Cabella a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers. « Je vais féliciter les joueurs parce que ce n’est pas facile de gagner à Marseille, même s’ils ont terminé à 9, mais on a fait une très bonne première mi-temps. Dans la situation où est le FC Nantes, parfois c’est compliqué, mais on a un objectif, on sait ce qu’on doit faire et prendre les matchs les uns après les autres » débute-t-il au micro de Ligue1+.