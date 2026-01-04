C’est signé : Il fait son retour à Marseille, le grand bonheur avec l’OM !

En difficulté cette saison, le FC Nantes a réussi à décrocher une belle victoire face à l'OM ce dimanche pour la reprise du championnat. Les Canaris ont été bien aidés par l'expulsion de deux joueurs côté marseillais et pour illustrer ce succès, Rémy Cabella, ancien joueur de l'OM, a marqué un penalty en fin de match. Une belle journée pour lui.
À peine arrivé, Rémy Cabella s'est déjà montré décisif en inscrivant le deuxième but de son équipe contre l'OM (2-0). Grâce à cette victoire, le FC Nantes laisse pour le moment son fauteuil de lanterne rouge. De retour au Vélodrome, la recrue nantaise avait à cœur de souligner l'effort collectif de la part de ses coéquipiers, lui qui est entré en jeu pendant la rencontre. Le club vient de marquer 3 points très précieux.
Le FC Nantes bat l'OM, Rémy Cabella jubile
Même si les Marseillais ont fini la rencontre à 9, Rémy Cabella a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers. « Je vais féliciter les joueurs parce que ce n’est pas facile de gagner à Marseille, même s’ils ont terminé à 9, mais on a fait une très bonne première mi-temps. Dans la situation où est le FC Nantes, parfois c’est compliqué, mais on a un objectif, on sait ce qu’on doit faire et prendre les matchs les uns après les autres » débute-t-il au micro de Ligue1+.
Rémy Cabella à Nantes, le nouveau défi
Parti à l'Olympiakos l'été dernier, Rémy Cabella possède une belle expérience qui pourrait beaucoup servir au FC Nantes, où il a été prêté. L'attaquant de 35 ans, qui a joué à l'OM, a déjà inscrit un premier but pour ses premiers pas sous le maillot des Canaris, lui dont le transfert vient tout juste d'être officialisé. « Au niveau du jeu, je peux apporter de l’expérience, je suis un joueur technique qui aime avoir le ballon. Je suis content d’être là et j’ai un objectif bien précis. Je vais tout faire pour aider mes joueurs sur le terrain, dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours. C’est à moi de leur donner les bons conseils parce qu’il y a vraiment de bons petits. Il faut qu’ils fassent une bonne deuxième partie de saison et même pour eux et le club c’est important » poursuit Cabella.