Transfert à l’OM : Le coup de fil pour l’envoyer au FC Nantes !

Comme attendu, le FC Nantes a officialisé jeudi l’arrivée de Rémy Cabella, prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Olympiakos, qu’il avait rejoint l’été dernier à la fin de son contrat au LOSC. Un club que le milieu offensif âgé de 35 ans a eu l’opportunité de rejoindre deux fois par le passé, notamment lorsqu’il était encore à l’OM.

À deux jours de se déplacer sur la pelouse de l’OM pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, le FC Nantes a présenté vendredi sa première recrue de l’hiver : Rémy Cabella. Six mois seulement après son départ du LOSC, le milieu offensif âgé de 35 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Olympiakos, où il était en manque de temps de jeu.

« J'avais donné mon accord de suite à Antho » Les contacts avec le FC Nantes remontent à quelques temps, notamment avec Anthony Lopes. « Ça fait un petit moment que je suis en contact, plus d'un mois que je discute avec Anthony Lopes. J'avais donné mon accord de suite à Antho, en lui disant : moi je suis chaud », a déclaré Rémy Cabella en conférence de presse, qui a eu deux fois auparavant l’opportunité de venir à Nantes, notamment en 2017, quand il était à l’OM.