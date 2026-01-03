Transfert à l’OM : Le coup de fil pour l’envoyer au FC Nantes !

Comme attendu, le FC Nantes a officialisé jeudi l’arrivée de Rémy Cabella, prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Olympiakos, qu’il avait rejoint l’été dernier à la fin de son contrat au LOSC. Un club que le milieu offensif âgé de 35 ans a eu l’opportunité de rejoindre deux fois par le passé, notamment lorsqu’il était encore à l’OM.
À deux jours de se déplacer sur la pelouse de l’OM pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, le FC Nantes a présenté vendredi sa première recrue de l’hiver : Rémy Cabella. Six mois seulement après son départ du LOSC, le milieu offensif âgé de 35 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Olympiakos, où il était en manque de temps de jeu.
« J'avais donné mon accord de suite à Antho »
Les contacts avec le FC Nantes remontent à quelques temps, notamment avec Anthony Lopes. « Ça fait un petit moment que je suis en contact, plus d'un mois que je discute avec Anthony Lopes. J'avais donné mon accord de suite à Antho, en lui disant : moi je suis chaud », a déclaré Rémy Cabella en conférence de presse, qui a eu deux fois auparavant l’opportunité de venir à Nantes, notamment en 2017, quand il était à l’OM.
« Quand j'étais à Marseille, Claudio Ranieri m'avait appelé après un match »
« Quand j'étais à Marseille, Claudio Ranieri m'avait appelé après un match, j'avais pensé venir, mais ça ne s'était pas fait, je suis parti à Saint-Étienne. Et quand je suis revenu de Russie, Lille et Nantes étaient intéressés. J'ai toujours dit que, Nantes, même quand j'étais petit, je rêvais d'aller au centre de formation. J'ai grandi avec Sylvain Armand, (Olivier) Monterrubio, j'avais son maillot quand j'étais petit. Après le plus important va être le maintien en Ligue 1. Je ne suis focalisé que sur ça », a ajouté Rémy Cabella.